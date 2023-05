IMMAGINI E VIDEO DI ENZO LACOPO © 2023

LOCRI – Convegno organizzato da Magistratura Democratica e Camera Penale di Locri, Palmi e Reggio: magistratura e avvocatura si incontrano.

Si è tenuto in Palazzo Nieddu l’indicato incontro dove si è trattato il problema dell’estinzione temporale del potere di indagine, tra giusto processo è durata delle indagini. L’incontro è stato moderato dall’avv. Rosario Scarfó e sono intervenuti quali relatori il Prof. Leonardo Suraci dell’Universitá di Firenze, il Dott. Giuseppe Lombardo procuratore aggiunto del Tribunale di Reggio Calabria e l’avv. Francesco Siclari del foro di RC. Alla seconda sessione, svoltasi ed avente in oggetto la vasta tematica dei collaboratori di giustizia, sono intervenuti come moderatrice la Dott.ssa Pina Porchi giudice del Tribunale di Palmi e l’avv. Ettore Squillaci del foro di RC, Dott.ssa Liliana Todaro sostituto procuratore del Tribunale di Messina e l’avv. Antonio Speziale del foro di Locri.

