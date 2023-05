“Femminucce” che smettono di rappresentare lo standard sociale di debolezza assoluta, e che lottano, s’impadroniscono di tutti gli spazi, urlano, cantano, resistono e ballano.

“Femminucce. Donne che cambiano le regole” è il titolo del saggio di Federica Fabrizio, in arte “Federippi”, volto noto del web e della Tv – ha partecipato a una passata edizione di “Pechino Express” – che rappresenta un vero e proprio manifesto del femminismo 2.0 del XXI secolo attraverso il racconto di storie di donne che hanno mostrato nella loro vita la determinazione a combattere “con la certezza che non si lotta solo per le proprie battaglie personali ma per i diritti di tutte le persone”.

Federippi inizia il proprio tour in Calabria domani, martedì 16 maggio, alle 18 nello spazio culturale “MAG. La ladra di libri” di Siderno, grazie alla sinergia instaurata col movimento

“Riprendiamoci i consultori” che da anni lotta per ridare alle donne e alle famiglie della Locride la piena funzionalità di quelle strutture fondamentali per una corretta gestione della propria vita quotidiana.

Si discuterà, quindi, dei contenuti del libro e dopo l’introduzione delle attiviste di “Riprendiamoci i consultori”, dialogherà con l’autrice il book influencer Antonio Toscano.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 0964/401973.