(foto e video di Enzo Lacopo)

di Francesca Cusumano e Simona Ansani

LOCRI – “La città non ha bisogno di polemiche. Ha sposato il nostro progetto, per cui, un ringraziamento va a tutti i miei compagni che hanno condiviso questo percorso”.

È il commento a caldo del sindaco eletto Giuseppe Fontana, nel corso dei festeggiamenti in un noto stabilimento balneare.

La lista vincitrice ha ottenuto, dagli ultimissimi dati pervenuti, il 57,27% dei consensi (3681 voti), imponendosi sui suoi competitors, Raffaele Sainato, la cui lista ha ottenuto il 27,89% dei consensi (1793 voti) e Ugo Passafaro che ha ottenuto il 14,84% delle preferenze (954 voti).

Tra i presenti questo pomeriggio, anche il leader di “Tutti per Locri” e assessore regionale, Giovanni Calabrese “Abbiamo stravinto- ha detto- abbiamo vinto tutti insieme. Un ringraziamento da parte mia alla città che ha creduto in questo progetto che ha portato in questi anni, risultati tangibili. Abbiamo fatto una campagna elettorale, portando avanti un programma di idee e valori. E agli insulti ricevuti, abbiamo preferito voltare le spalle. A Locri – ha aggiunto – ha vinto la coerenza”.

Il neo civico consesso sarà composto per il gruppo di maggioranza da Domenica Bumbaca, Ornella Monteleone, Alfredo Cappuccio, Gessica Romeo, Giovanni Puro, Miki Maio, Giuseppe Arone, Roberta Cautela,Roberta Rupo, Marco Cavaleri e Piero Emilio Leone. Primo dei non eletti, Giovanni Scarfò.

Del gruppo di minoranza invece, faranno parte per la lista “Storia e Progresso per Locri”, Ugo Passafaro e Eliseo Sorbara mentre per la lista “Con Senso Civico per Locri/Comunità Solidale”, Raffaele Sainato, Giovanni Lacopo e Marco Cutrona.

SEGUIRA’ VIDEO DEI FESTEGGIAMENTI DELLA LISTA VINCITRICE E A SEGUIRE, L’INTERVISTA DELLA PRIMA ELETTA. DOMENICA BUMBACA: