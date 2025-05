di Enzo Romeo

CALO DEMOGRAFICO

Quali sono le prospettive della Calabria se il calo demografico della Regione continua ad essere una certezza? Un quesito retorico che non può che avere una risposta scontata. Le prospettive sono limitate al dato che inchioda la situazione inesorabilmente.

In Calabria, come in Italia, le nascite sono sempre meno. Si rileva quindi un danno sociale nell’immediato e si intuisce un pericolo concreto in prospettiva. Infatti, con un calo demografico drammatico la già asfittica voce popolamento si trasforma, è banale scriverlo, in spopolamento. Uno studio di molti anni fa del professore Vito Teti, immenso intellettuale calabrese, prevede che nei prossimi anni – un decennio o forse prima? – la popolazione calabrese sarà ridotta a poco piu di mezzo milione di persone.

IL MONITO DI LOMBARDO

L’attuale procuratore facente funzioni di Reggio Calabria, che è un grandissimo magistrato, in una conferenza stampa organizzata dopo un blitz contro la cosca Labate, ha denunciato, come ha puntualmente riportato e commentato Paride Leporace, nella sua rubrica settimanale sul Corriere della Calabria, la scarsa consistenza di un dibattito sociale sulla ‘ndrangheta. In sintesi, il dottor Lombardo ha sostenuto che si parla di fatti di criminalità, certamente gravi, ma si evita di parlare di ‘ndrangheta. Questo avviene anche in iniziative pubbliche, che dovrebbero rappresentare il momento cruciale, per organizzare presidi contro le cosche.

La stessa politica a Reggio dibatte su questioni amministrative – gazebi e quant’altro – ma il problema o il tema mafia sostanzialmente lo bypassa. Aggiungiamo noi. È vero che la ‘ndrangheta ha trasferito molti suoi rappresentanti nel mondo e aperto “sedi” o ” filiali”, ma la base operativa di nascita e origine non viene mai lasciata scoperta. Resta sempre location della casa madre.

IL BOLOGNA DEI MIRACOLI

Che bella storia quella del Bologna Calcio. Vince la Coppa Italia e alla grande, dimostrando di essere squadra e di avere la sagacia, per gestire una partita che la dava non particolarmente favorita.Bologna la Dotta anche nel calcio.

ZITO E IL RUGBY

Un plauso a Vittorio Zito, sindaco di Roccella. Intervenendo alla presentazione della giornata dello sport, in programma il 31 maggio a Roccella Jonica, stadio Ninetto Muscolo, ragionando su etica e fair play, ha esaltato la bellezza morale dello sport con il pallone ovale. Sport per duri il rugby. Duri, ma col cuore d’oro.