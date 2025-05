di Teresa Peronace

LOCRI – 《Grazie alla reiterata disponibilità della Dirigente Serafino ed ancor di più della Responsabile per i rapporti con le Associazioni del plesso Gioiosano, la Professoressa Rosanna Totino, si è svolta, il 14 maggio, una raccolta di sangue molto fruttuosa》. A dichiararlo il presidente dell’AVIS Comunale di Locri, il dottore Vito Aversa, che ha evidenziato la grande sensibilità dimostrata da docenti e collaboratori, a cui si sono aggregati anche alcuni studenti, presso il Liceo Scientifico Sportivo di Gioiosa Ionica, facente parte del polo liceale “Zaleuco – Oliveti – Panetta – Zanotti” di Locri.

L’autoemoteca AVIS, infatti, presente presso il citato istituto superiore, ha effettuato una raccolta che testimonia i buoni frutti scaturiti dagli incontri tenutisi nei mesi precedenti nei vari plessi del Polo Liceale. 《Chiudiamo quest’anno scolastico con un nuovo obiettivo raggiunto – ha espresso il presidente Aversa – ossia quello di coinvolgere sempre nuove scuole. Un traguardo – ha aggiunto – che non è altro che l’inizio di una futura e proficua collaborazione》.

L’AVIS comunale di Locri si dimostra, dunque, una delle associazioni filantropiche più attente alle esigenze del territorio e delle persone che necessitano del prezioso liquido vitale ricordando che tutti potremmo avere bisogno di sangue, in un momento della nostra vita. Ogni giorno ci sono persone che hanno bisogno di trasfusioni a seguito di malattie, trapianti, interventi chirurgici o incidenti. Il bisogno è tanto ma i donatori non bastano mai. Proprio per promuovere la cultura della donazione l’AVIS locrese è in prima linea prodigandosi nelle raccolte periodiche nelle scuole e nel territorio locrideo di propria competenza.