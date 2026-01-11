di Enzo Romeo

Non possiamo pensare che la tragedia di Crans Montana un giorno verrà dimenticata. No, sarebbe ingiusto, inumano e, consentitemi, diabolico. La tragedia del Constellation è devastante e ha terrorizzato tutta Europa. Non è possibile immaginare il dolore di quelle mamme e di quei papà che, adesso, o perche’ hanno perso i loro figli o perché stanno pregando e sperando che si salvino, sono in una bolla di incredulità, speranza, terrore surreale.

Ora, però, basta. No, signore e signori, non si può lasciar passare nel dimenticatoio una gravissima vicenda, dolorosa e intollerabile. Dovrà Crans Montana essere un monito per il futuro e una lezione per chiunque faccia soldi con il divertimento dei nostri giovani. Le regole nei locali, quali che siano, devono essere rigorose e rispettate. Attenzione a non derogare o a relativizzare, per negligenza o leggerezza colpevole, perché, siamo convinti che nessuno sia più disposto a tollerare. Volete fare soldi con i locali? Bene. Nel lecito tutto è giusto. Scriviamo, peraltro, da ex ventenni discotecari. Ma non siate superficiali e garantite sicurezza in tutti i sensi ai giovani e alle giovani che ospitate. Gli spazi devono essere totalmente, senza se e senza ma, tutelati. Ovvio che saranno guai per chi se ne fottera’. Guai veri. Sia chiaro.