LOCRI – Presso la Sala consiliare si è tenuto l’importante “Incontro Pubblico sull’Emergenza Sanitaria della Locride: Criticità e Proposte“, dove oltre al Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il delegato a rappresentare la Città Metropolitana Domenico Mantegna, alcuni Sindaci della Locride, rappresentanti di Associazioni e Gruppi pro sanità e cittadini.

Le immagini e il Video con gli interventi di Pino Mammoliti, Ugo Passafaro, Giuseppe Falcomatà, Sasà Albanese, Vittorio Zito, Domenico Tortora, Nicola Limoncino, Domenico Mantegna e Rosario Sergi.

IL VIDEO della Diretta-Live integrale è visualizzabile al seguente Link:

https://www.facebook.com/krisband/videos/2049775902230487