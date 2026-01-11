di Teresa Peronace

Nuovo anno, come sempre all’insegna della solidarietà e dell’altruismo, da parte dell’AVIS Comunale di Locri, presieduta dal dottore Vito Aversa. Infatti, la filantropica associazione è partita, a inizio gennaio, con una raccolta esterna in un nuovo comune per l’ AVIS ovvero Agnana Calabra. Ciò grazie alla grande disponibilità e sensibilità e al forte interessamento del sindaco Cusato, “A cui va” – ha espresso il presidente Aversa – “un ringraziamento particolare”. L’inizio del nuovo anno ha, quindi, registrato una raccolta davvero partecipata di parecchi agnanesi. “Il nostro impegno sarà farlo diventare un appuntamento periodico,” – ha riferito ancora il dottore Aversa – “così come prevede il nostro spirito associativo.”

Ma le iniziative per le raccolte di vita non si sono esaurite con Agnana tant’è che è stato previsto il posizionamento dell’autoemoteca a Siderno, in piazza Portosalvo, il dieci gennaio e altre date presso la sede AVIS locrese. Donare sangue, come ha ricordato il presidente Aversa, equivale a donare vita. Ogni giorno ci sono persone che hanno bisogno di trasfusioni a seguito di malattie, trapianti, interventi chirurgici o incidenti. Il bisogno è tanto ma i donatori non bastano mai.