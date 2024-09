R. & P.

LOCRI – Il grande cuore della Locride fa segnare un altro importante obiettivo con la raccolta di quasi 7000 euro per il progetto NOLE, grazie all’evento di beneficenza “Le Dee di Epizefiri” 2024. La manifestazione, promossa dall’associazione “Angela Serra – Sez. Locride” e curata da Francesca Verteramo, con il patrocinio della Città di Locri, ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso che ha contribuito con l’acquisto del biglietto e di gadget a rinnovare la gara di solidarietà che, nello spazio di appena due anni, sta portando alla riqualificazione del reparto oncologia dell’Ospedale di Locri.

NOLE è un progetto nato grazie all’associazione “Angela Serra” sezione Locride, spinto dall’impegno incessante di centinaia di volontari e dal sostegno della Città di Locri e degli altri Comuni della Locride, ormai prossimo a divenire concreto, grazie allo slancio generoso dei cittadini del comprensorio, delle associazioni e dei numerosi sponsor.

“Le Dee di Epizefiri”, coniugando arte e bellezza come elementi per la cura, offre così un altro importante tassello al percorso progettuale dell’“Angela Serra” per dare alla Locride un centro oncologico d’eccellenza.