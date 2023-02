L’associazione Commercianti e Artigiani di Gioiosa Jonica festeggia San Valentino con la Panchina degli innamorati

https://consentcdn.cookiebot.com/sdk/bc-v4.min.html

R. & P.

GIOIOSA IONICA – Gioiosa Ionica dal 12 al 14 Febbraio diventa la casa dell’amore,in quanto in piazza del Plebiscito,il cosiddetto salotto del paese, viene allestita un’area a tema per la festività di San Valentino,dove al centro è collocata una imponente struttura in ferro e legno che rappresenta un cuore e una panchina realizzata da artigiani locali.L’apprezzamento di tale struttura è stato davvero notevole,infatti durante queste giornate c’è stato un afflusso di coppie da tutto il comprensorio locrideo pervenute per ammirare il capolavoro,ma anche per uno scatto fotografico che permette postando la foto sui social e ricevendo più like di vincere un soggiorno in una suite di un noto Hotel stellato della zona .

L’idea è stata promossa e realizzata dall’associazione Commercianti di Gioiosa Jonica che come obbiettivo oltre ad incentivare il commercio locale ha voluto con un espressione artistica valorizzare gli antichi mestieri Gioiosani,propio quelli che hanno permesso di costruire La Panchina dell’amore.

La su menzionata Associazione,costituita da un direttivo con esperienza possiamo dire storicizzata,oramai da diversi anni e attiva sul territorio comunale,incentivando gli eventi durante le festività mettendo al primo posto l’incremento del tessuto commerciale .

A raccontarci tutto questo e Vincenzo Mazzaferro Presidente della Pro Loco e membro del direttivo dell’associazione commercianti – siamo un bel gruppo dice,tutti con un importante carico di esperienza sulle spalle e con lo stesso spirito di spenderci per il territorio,una bella squadra,Domenico Rescigno,Claudia Ierinò,Domenico Caracciolo,Daniela Prota,Giuliana Panuccio,Salvatore Oppedisano,Tiziana Ritorto persone che puntano perché credono nel territorio.

Come Pro Loco spiega ancora Vincenzo Mazzaferro abbiamo cercato di contribuire alla festa dell’amore con il supporto dei nostri ragazzi del servizio civile che oltre ad assistere i visitatori per le foto sulla panchina ,a chi lo ha voluto abbiamo offerto la possibilità di far visitare il centro storico Gioiosano facendo da Cicerone.

Dunque a Gioiosa Jonica abbiamo festeggiato il San Valentino esternando il nostro amore per il paese di appartenza.