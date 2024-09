Virgilio Piccari: «La fiera è un esempio straordinario di valorizzazione dell’arte e della cultura e di inclusione sociale: felici di esserci con la nostra offerta formativa rivolta ai professionisti di domani»

R. & P.

CATANZARO – L’Accademia di Belle Arti di Catanzaro e Lamezia Comics si ritrovano: nei giorni dell’importante evento dedicato al mondo del fumetto e del cosplay, l’accademia avrà a disposizione uno spazio in cui presenterà le sue Scuole, con particolare attenzione a quelle di Regia, Didattica dell’Arte e Illustrazione & Grafica che per natura sono più vicine al contesto della fiera. La kermesse si terrà al Parco “Peppino Impastato” di Lamezia Terme, dal 13 al 15 settembre.

«L’esperienza del Lamezia Comics è un esempio straordinario di come arte, passione e cultura possano fondersi per generare sviluppo dell’individuo e del territorio – ha detto il direttore dell’Aba Catanzaro, Virgilio Piccari, che parteciperà personalmente alle iniziative promosse dall’accademia nel corso dei tre giorni di fiera -. Un plauso sincero, poi, va agli organizzatori per aver mantenuto il format gratuito così da consentire a chiunque di accedere a risorse artistiche e culturali che sono elementi vitali per l’evoluzione della società in cui viviamo. Per questo motivo, l’Accademia ha inteso portare il proprio contributo alla manifestazione e incontrare, così, migliaia di appassionati a cui illustrare le enormi potenzialità di crescita professionale e personale che i nostri corsi e le nostre Scuole offrono a chi vuole lavorare nel contesto dell’arte, del fumetto, della moda, della comunicazione, della grafica, della fotografia e della produzione cinematografica. Il nostro obiettivo è quello di contribuire alla costruzione dei prossimi professionisti di questi ambiti, con la consapevolezza che formarli in Calabria possa dare loro una possibilità in più perché si trovino a lavorare in Calabria».