LA MONTAGNA FERITA Al via il 30 la stagione di “Gente in Aspromonte”

L’ Associazione ha il piacere di annunciare l’avvio del Programma Escursionistico 2022 con un calendario ricco di escursioni ed eventi che, come sempre, saprà soddisfare le aspettative di tutti. Domenica 30 gennaio 2022, darà il via il programma escursioni 2022 Grazie al tema scelto per quest’anno, La Montagna Ferita, Un Omaggio a chi abita e ama l’Aspromonte, elaborato con escursioni che da un lato ci porteranno di fronte alla montagna ferita dai devastanti incendi del 2021 e dall’altro ci faranno apprezzare il patrimonio naturalistico che dobbiamo saper valorizzare e proteggere con tutte le nostre forze, percorreremo tutti i versanti del nostro Aspromonte.

Dalla conquista delle vette alla conquista della speranza. “Gente in Aspromonte” in questi anni di pandemia, di forzosa inattività dovuta all’emergenza Coronavirus non ha interrotto la propria ricerca sugli itinerari percorribili negli anni a venire. Lo scenario che si è creato nell’Aspromonte ha cambiato completamente l’immagine dell’attrazione naturalistica dei luoghi.

Le fiamme e la cenere hanno ricoperto il verde dei monti, radendo al suolo interi boschi, pinete, ulivi e foreste. Alcune casette rurali sono scomparse a causa dei roghi e l’aria della zona è diventata irrespirabile. “Gente in Aspromonte” ha deciso di iniziare il 2022 con la pubblicazione del suo programma di escursioni. Un elenco di trenta appuntamenti, come se si potesse uscire ancora insieme, come si è sempre fatto. Non significa mettere la testa sotto la sabbia, ma sfidare la sorte e i nemici della montagna con l’augurio che si possa tornare presto alla normalità. Nel programma figurano escursioni alla portata di tutti e altre più impegnative, per escursionisti più esperti che richiedono maggiore fatica e maggiore allenamento.

Abbiamo ritenuto di pubblicare il programma come per gli anni prepandemia, come segno non solo di vicinanza fra tutti noi, ma anche di speranza che la grave situazione che stiamo vivendo passi e ci consenta finalmente di riprendere la nostra vita e di tornare fra le nostre amate montagne. È l’invito a immergersi nella natura per ritrovare se stessi, a godere dell’intensità dei colori del cielo e della natura, a cogliere l’emozione dei paesaggi, senza dimenticare che quando camminiamo stimoliamo la produzione di endorfine, gli ormoni del buonumore.

La ripresa, in un momento in cui non sono ancora cessate le prescrizioni di natura personale e sanitaria, previste a causa dell’epidemia da Coronavirus, avverrà seguendo non solo le regole del classico bon-ton del cammino in montagna, ma anche nel rispetto di tutte le norme di prevenzione sanitaria anti Covid: divieto di assembramento, obbligo di distanziamento interpersonale, uso delle mascherine, igiene delle mani e possesso di gel igienizzante, ecc. Partendo dal principio basilare di frequentare la montagna in totale sicurezza, “Gente in Aspromonte” si propone come valida opportunità per iniziare, sviluppare, approfondire nuove conoscenze dell’affascinante Aspromonte.

A tale scopo, le escursioni proposte oltre alla varietà delle difficoltà si svolgeranno in luoghi conosciuti e controllati, in modo da offrire la possibilità di partecipare ad iniziative sempre nuove e sicure ma divertenti e interessanti, sia per l’aspetto ambientale che culturale.

Un traguardo prestigioso costruito a piccoli passi grazie ai numerosi soci che hanno condiviso assieme lo spirito e i valori dell’Associazione. Convinti che la montagna non equivalga solo a “far fatica”, il nostro impegno è di riuscire a farvi apprezzare le incredibili emozioni che si possono vivere frequentando questo ambiente, meravigliandoci delle sue vedute e lasciandoci incuriosire dai molteplici aspetti offerti sia dalla natura che dall’uomo che vive in montagna.

E’ molto impegnativo permettere a tutti di andare in montagna, ma lo spirito che cementa il nostro gruppo ci consente di accettare tutti, basta aver voglia di camminare.

Le montagne ci insegnano a rispettare la vita e ci permettono di assaporare l’armonia della natura, il nostro stare insieme di gruppo ci fa trascorrere domeniche entusiasmanti e gioiose. E con questo spirito che camminiamo e continuiamo a camminare sempre più numerosi nelle nostre montagne