GIOIOSA IONICA Naniglio e chiesa dell’Addolorata, l’appello di Logozzo

NANIGLIO E CHIESA DELL’ADDOLORATA DI GIOIOSA JONICA.UN FORTE GRIDO DI ALLARME, UN APPELLO A TUTTO CAMPO, UNA VEEMENTE PROTESTA. UNO SCATTO DELL’OPINIONE PUBBLICA SUI MEDIA, RECLAMIAMO CON FORZA I NOSTRI DIRITTI DI COMUNITA’ SUI BENI CULTURALI !!!UNA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DI REGGIO CALABRIA ED UN SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CALABRIA CHE IGNORANO PERSISTENTEMENTE I SACROSANTI DIRITTI DELLA COMUNITÀ’ DI GIOIOSA JONICA PER I BENI CULTURALI DI PRIMISSIMO PIANO DELLA CITTA’: IL NANIGLIO E LA CHIESA DELL’ADDOLORATA.

IL PRIMO -IL NANIGLIO- PER I MOSAICI, STANZIATI DALLA SOPRINTENDENZA 15 MILA EURO A LUGLIO DEL 2021 PER LA PULIZIA E SISTEMAZIONE: CI HANNO FATTO PERDERE DUE STAGIONI TURISTICHE ED ANCORA NON E’ STATO FATTO NIENTE. CI GIOCHIAMO LA TERZA STAGIONE. MA DI STAGIONI PERSE O QUASI -MALGRADO UN ANNO IL SITO SIA STATO IL SECONDO SITO FAI VISITATO IN ITALIA ! – E’ DALLA SCOPERTA DEI MOSAICI NELL’ANNO 1982/83 !

PER COMPLETEZZA DI INFORMAZIONE, LA PROPRIETA’ DEL SITO E LA GESTIONE DI TUTTA L’AREA ARCHEOLOGICA SONO DELLA CITTA’ METROPOLITANA.Disse all’epoca il Prof. Alfonso De Franciscis -Direttore dell’Istituto di Archeologia dell’Università di Napoli- cui faceva capo il gruppo scientifico che effettuò gli scavi- “ L’importanza del rinvenimento e la funzione che il complesso archeologico potrà avere non solo nel campo scientifico ma anche nel futuro turistico, economico e sociale di Gioiosa Jonica, ci induce ad auspicare una continuità nell’esplorazione con maggiori disponibilità di mezzi scientifici e finanziari”. SONO PASSATI 40 ANNI DA ALLORA e malgrado le aspettative e l’impegno degli amministratori del tempo e di quelli che si sono succeduti fino agli attuali, ancora non si è riusciti a realizzare il progetto comunemente chiamato “Parco Archeologico del Naniglio, che dovrebbe rendere fruibile il bene al grosso pubblico.

I mosaici all’epoca vennero ricoperti per garantire la loro conservazione e successivamente riportati alla visibilità del pubblico.

NEL 2012 IN OCCASIONE DEL FAI CHE LI VIDE PROTAGONISTI ASSOLUTI IN ITALIA. INFATTI QUELLO DEL NANIGLIO E DEI MOSAICI FU IL SITO PIU’ VISITATO DELL’ITALIA PENINSULARE E SECONDO IN ASSOLUTO IN TUTTA ITALIA !!! LA SECONDA – LA CHIESA ADDOLORATA- PER LO STUDIO FINANZIATO DA QUALCHE ANNO, MA ANCORA NON REALIZZATO DELLA MESSA IN SICUREZZA E PER L’INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPARARE IL TETTO DANNEGGIATO DALLE PIOGGE, ANCORA NON FATTO.

IN MERITO ALLA CHIESA, ERA IL 9 NOVEMBRE 2021 QUANDO LA FUNZIONARIA DI ZONA, MOLTO RESPONSABILMENTE E TEMPESTIVAMENTE, RISPONDEVA CON LA SUA PRESENZA ALLE SEGNALAZIONI CHE AVEVAMO FATTE ASSIEME AL PRIORE F.F.

DOPO IL SOPRALLUOGO, CON UNA RELAZIONE CHE INOLTRAVA AGLI ORGANI SUPERIORI, RAPPRESENTAVA LA IMMEDIATA NECESSITÀ’ DI UN INTERVENTO DI SOMMA URGENZA IN QUANTO L’ACQUA AVEVA FATTO E STAVA FACENDO DANNI GRAVISSIMI ANCHE ALL’INTERNO.MA LA SOVRINTENDENZA ED IL SEGRETARIATO SONO RIMASTI SORDI E FINORA INDIFFERENTI !

PASSANO GLI ANNI ED E’ SEMPRE COSI’: SABBIE MOBILI E BLOCCHI PER GIOIOSA, IL NANIGLIO E LA CHIESA DELL’ADDOLORATA.

Vincenzo Logozzo Gioiosa Jonica mercoledì 26 gennaio 2022