REPORTAGE di Enzo Lacopo © 2025

LOCRI – Si è svolto, giorno 25 gennaio 2005, presso l’istituto di via Sibari a Locri, con successo il FINAL WORK 2024 del POLO Tecnico Professionale MARCONI – IPSIA Art – Zanotti. Dedizione, professionalità e impegno sono stati fondamentali per la riuscita della manifestazione. Ogni dettaglio, dalla preparazione alla gestione tecnica, è stato curato con grande attenzione e competenza da parte dei docenti e degli alunni. Un ringraziamento al Dirigente Scolastico Gaetano Pedullà per la disponibilità e la dedizione con le quali ha saputo creare un ambiente positivo e stimolante, permettendo a tutti i docenti e gli alunni di lavorare al meglio delle loro capacità. Speciale e professionale il contributo dei docenti impegnati nella realizzazione dell’evento, ormai diventato in questi anni un vero e proprio spettacolo molto atteso. Un ringraziamento per la pianificazione, coordinamento regia e testi alla Prof.ssa Maria Caterina Aiello. Alle Prof.sse Carmela Maria Megali, Maria Teresa Cascasi e Sandra Crupi per l’instancabile e abile lavoro di costruzione e realizzazione nei laboratori di sartoria oltre che, di preparazione delle modelle. Alla Prof.ssa Renata Commisso per il fantastico lavoro che ha svolto con i ragazzi, portandoli a realizzare delle incredibili performance acrobatiche. Il loro impegno e la loro passione sono il riflesso diretto della sua dedizione e del suo talento come insegnante. Alla Scuola Serale di Moda che ha visto sfilare sulla passerella le alunne e le professoresse. Al Prof. Francesco Lacopo, responsabile del plesso di Locri per la passione e la preparazione a servizio della scuola e di noi giovani, per la dedizione, la disponibilità e l’impegno quotidiano e per significare costantemente e responsabilmente, con grande dedizione. A tutti i professori impegnati nella realizzazione delle scenografie al Prof. Paolo Guarnaccia, al Prof. Giuseppe Ascioti per lo speciale intermezzo coreografico di Step. Alle studentesse che hanno lavorato dietro le quinte per le acconciature, il trucco, le Hostess che hanno vigilato con attenzione e cura. A tutti gli assistenti tecnici e al personale grazie il quale contributo è stato cruciale per il successo dell’intera operazione. A Sebastiano Mirabella di Evymoto per la bellissima moto messa a disposizione per la coreografia. Alla coreografia della scuola di danza ADS FULL DANCE CALABRIA. Ai violinisti ospiti Rita Cannavino e Samuele Barbuto, due talenti che hanno incantato il pubblico. E agli straordinari Studenti del POLO MARCONI IPSIA ART. ZANOTTTI, musicisti, ballerini, modelle e modelli, tecnici del suono instancabili e professionali hanno saputo creare l’atmosfera magica che serviva per questo “Final work 2024” Il lavoro finale che per una scuola di moda è un’opportunità per le studentesse di mostrare tutto ciò che hanno progettato e realizzato nei laboratori durante l’anno 2024. Hanno presentato gli alunni Emanuela Ritorto e Salvatore Martino. Inoltre, la consegna, da parte del Presidente Pasquale Cristarello della targa per la realizzazione del l’abito storico di Polistena, è stato un momento di grande orgoglio e soddisfazione. Presenti l’Assessore alla Cultura della città di Locri Domenica Bumbaca e L’Assessore alla Cultura del Città di Siderno Francesca Lo Presti e innumerevoli Presidenti di Associazioni del territorio. Un particolare ringraziamento a quanti si sono prestati a realizzare foto e riprese, alla stampa alle TV Locali e al Reporter Enzo Lacopo, rappresentante delle testate giornalistiche www.lentelocale.it, PromovideoTv e pagine social, per le realizzazioni di immagini e Video che andranno sul HBBTV CH 133 su Rete Nazionale e Digitale Terrestre sui Canali di (PromovideoTV e TUA Channel) 176 e 177.

IMMAGINI

VIDEO