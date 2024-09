di Simona Ansani (foto fonte Sky TG24)

PALERMO – Lui è il campione di Italia ’90, il capocannoniere delle notti magiche che hanno fatto sognare tutti gli appassionati di sport, ma non solo, perchè quella maglia azzurra rappresentava ognuno di noi che in quel sogno ci ha creduto. Ha combattuto la partita più difficile, sempre con il sorriso, con quella tenacia da vero numero uno, contro uno dei peggiori avversari, un tumore al colon che all’età di 59 anni lo ha portato via. Ricoverato lo scorso 7 settembre, le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore.

La camera ardente sarà allestita nello stadio Renzo Barbera a Palermo.

Totò Schillaci oltre ad aver partecipato ad una edizione de L’Isola dei Famosi, si è cimentato nella splendida avventura di Pechino Express nel 2023, insieme alla moglie Barbara Lombardo, formando la squadra dei “Siculi”, affrontando tappe, itinerari, autostop e facendo divertire il pubblico da casa per le sue battute e commuovere per la sua sensibilità con i tanti bambini e famiglie incontrate puntata dopo puntata nel viaggio in India. Il mondo del calcio e dello spettacolo piange oggi un campione indiscusso.