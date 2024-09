di Patrizia Massara Di Nallo (foto fonte Wikipedia)

CALABRIA – Si è svolta presso la Cittadella della Regione Calabria, a Catanzaro, la riunione tecnico-operativo per l’avvio e il reclutamento dello Psicologo Scolastico in Calabria. Le sfide che la società odierna mette di fronte ai discenti sono molteplici e in alcuni di essi possono acuire il cosiddetto “disagio giovanile”, genericamente definito come difficoltà nel crescere serenamente. Per questo motivo la figura dello psicologo scolastico era auspicata sia dalle famiglie che dai docenti quale supporto indispensabile ad una crescita e formazione sana dell’alunno.

Figura fortemente voluta anche dall’On.le Giusi Princi, (già Vice Presidente della Regione Calabria, oggi Europarlamentare), grazie ad un certosino lavoro di Giunta, guidata dal Governatore Occhiuto molto attento sul tema, scritta e presentata da Armodio Lombardo, Marco Pingitore, Gino Triglia e Rocco Chizzoniti, culminato proprio con lo stanziamento di fondi comunitari per ben 9 milioni di euro, e presto presentata anche in Europa come best practice. Con il coordinamento della Dott.ssa Cristiano Saveria, Dirigente di Settore del Dipartimento Salute e Welfare, sono state convocate tutte le Aziende Sanitarie delle cinque province della Calabria, l’Ufficio Scolastico Regionale, nonché Rocco Chizzoniti, Marco Pingitore e Maria Toscano, Consiglieri Ordine Psicologi Calabria, per la discussione di tutte le procedure e la condivisione degli obiettivi.

Durante la riunione, il Dott. Chizzoniti ha segnalato la graduatoria vigente utile al repentino reclutamento di Psicologi Scolastici, indicando la necessità di produrre anche un nuovo bando di selezione per soddisfare l’intero fabbisogno richiesto nelle scuole, data la grande mole di professionisti necessari e che la graduatoria attuale non potrà colmare del tutto.

Le proposte sono state accolte dalla Dirigenza regionale presente cosicché si instraderanno tutte le azioni necessarie per l’esaurimento dell’attuale graduatoria dell’ex A.O. Pugliese Ciaccio e contemporaneamente la Regione procederà con la realizzazione di un avviso pubblico riservato a Psicologhe e Psicologi, per titoli e colloquio, per proseguire celermente il reclutamento di tutte le ulteriori unità previste per le scuole grazie a una nuova graduatoria.

La stessa graduatoria regionale, per di più, con l’intesa comune di tutto il tavolo tecnico riunito, sarà utilizzata per tutti i nuovi progetti e reclutamenti in arrivo, con l’intenzione così di rinnovarla ogni due anni, a naturale scadenza, mantenendola costantemente aggiornata e a disposizione di ogni singola ASP per qualsivoglia esigenza futura di Dirigenti Psicologi, potendo anche indicare in sede di domanda le province di preferenza, così come ancora evidenziato dai Consiglieri OPC presenti, semplificando ogni assunzione.

La Dott.ssa Maria Toscano è intervenuta inoltre per segnalare l’importanza dello Psicologo Scolastico in piena autonomia professionale, istanza accolta da tutti i presenti, in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale.

Il Dott. Pingitore ha sottolineato l’esigenza di prevedere una semplice procedura di consenso informato, in linea con la legge, agevolando tutti i fruitori del servizio presto a disposizione delle scuole. Per tali ragioni sarà a breve indicata dallo stesso e dalla Dott.ssa Toscano anche la corretta metodologia da seguire all’interno degli Istituti, anche in termini di attività previste dall’intervento psicologico, creando così, ad oggi, un tipo di intervento unico in Italia in termini organizzativi e operativi.

Infine su richiesta del Dott. Chizzoniti è stato confermato il reclutamento, attingendo dalla graduatoria citata, da parte dell’ASP di Reggio Calabria, nelle prossime settimane, di 6 nuovi Dirigenti Psicologi per l’Equipe DSA(Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e la Regione Calabria ha assicurato la partenza dello Psicologo a Scuola con l’aggiornamento dei vari step già nei prossimi giorni, considerando che l’introduzione dello Psicologo a Scuola è un solido investimento per il futuro della Calabria in ottica sempre più irrinunciabile di prevenzione, affinché la Calabria diventi, grazie a tutte le azioni fin qui esposte, sempre più un assoluto esempio di eccellenza e avanguardia in tutta la penisola.