R. & P.

GERACE – Nei giorni 20 e 21 settembre, rispettivamente a Gerace e Riace, si terranno le Terze Giornate di Studi Storici dal titolo: CITTÀ DEMANIALI E CITTÀ FEUDALI IN CALABRIA IN ETÀ MODERNA. ISTITUZIONI, SISTEMI PRODUTTIVI, SOCIETÀ. Il convegno si propone di mettere in evidenza il cambiamento avvenuto in età moderna nella concezione spaziale del territorio e del vivere il quotidiano.

«L’iniziativa – ha dichiarato il curatore scientifico Vincenzo Cataldo – intende partire da nuove prospettive, affrontare i problemi storiografici connessi e dare vita a nuovi approcci metodologici su vari temi: quello della “gente comune”; quello dei vertici ecclesiastici; quello dell’organizzazione territoriale operata dall’aristocrazia cittadina».

L’incontro tra storia, storia dell’arte, religione, diritto, sicuramente offrirà una prospettiva, una visione comparativa e nel contempo complessiva per ottenere un originale modello di approccio scientifico-narrativo. Questo processo di ricostruzione tra le città sottoposte al sistema della feudalità e centri demaniali, si dimostrerà il terreno fertile per lo sviluppo di indagini rivolte alla quotidianità e alla rappresentazione di un mondo dai confini più fluidi.