GERACE – La meravigliosa chiesa gotica di Gerace con il suo interno in stile barocco settecentesco è il luogo ideale per il Concerto per pianoforte a quattro mani del duo pianistico Sollini – Barbatano ( sabato 8 ) e, soprattutto, per il concerto di Roberta Invernizzi che, accompagnata dall’ Enea Barock Orchestra Ensemble, eseguirà brani di Pergolesi, Scarlatti e Handel ( Domenica 9 ) Il Duo Sollini-Barbatano nasce nel 2004 e consolida negli anni, dopo attività solistiche e cameristiche di prestigio, l’esperienza di Marco Sollini e Salvatore Barbatano che si impongono come duo pianistico italiano tra i più apprezzati anche a livello internazionale, definito dalla stampa russa “le venti dita d’oro d’Italia”.

Il Duo Sollini-Barbatano affronta sia pagine del repertorio per pianoforte a 4 mani che significative opere per due pianoforti e si esibisce anche in veste solistica con orchestra. Ha suonato nelle più importanti sale da concerto: dalla Grosse Sala del Mozarteum di Salisburgo alla Sala Solti all’Accademia Liszt di Budapest dal Festival dei Palazzi di San Pietroburgo allo Schouwburg Festival di Jakarta.

Nel programma del concerto di Gerace , organizzato in collaborazione con l’Associazione Marche Musica, il duo pianistico proporrà un importante programma per pianoforte a quattro mani con brani di Rachmaninov e Lizt.

Domenica 9 Luglio , sempre alle ore 18 Roberta Invernizzi inaugura il ciclo delle Regine del Belcanto. Quattro appuntamenti, in esclusiva per le regioni del sud con le quattro più grandi voci internazionali del repertorio barocco e belcantistico. Un ciclo di concerti che, da solo, rende il Festival di Traiectoriae, degno del riconoscimento del Ministero della Cultura come unico Festival di Musica Lirica e Sinfonica della Calabria.

Nata a Milano, Roberta Invernizzi ha studiato pianoforte e contrabbasso prima di dedicarsi al canto sotto la guida di Margaret Heyward. Si è specializzata successivamente nel repertorio vocale antico, diventando una tra le soliste più richieste al mondo nel repertorio classico e barocco. Ha cantato nei principali teatri italiani, europei e americani, sotto la direzione di Nikolaus Harnoncourt, Ivor Bolton, Ton Koopman, Gustav Leonhardt, Hans Brüggen, Jordi Savall, Alan Curtis, Giovanni Antonini, Fabio Biondi, Antonio Florio, Rinaldo Alessandrini, Ottavio Dantone; collabora frequentemente con Concentus Musicus Wien, Accademia Bizantina, Giardino Armonico, Cappella de la Pietà dei Turchini. Roberta Invernizzi è oggi un vero punto di riferimento di tecnica e stile nel canto barocco. È presente nei maggiori Festival internazionali e ha al suo attivo ruoli di grande rilievo e incisioni pluripremiate.

Il ciclo Le Regine del Belcanto proseguirà alla Corte del Palazzo di Città di Locri nei giorni 11 luglio con il Concerto di Francesca Ascioti, 18 luglio con Vivica Genaux per terminare il 5 agosto con il concerto di Paoletta Marrocu in un progetto originale sulle musiche delle Nobildonna Veneziane.