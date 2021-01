R & P.

Sabato 9 gennaio 2021, alle ore 17,00, nella Basilica Concattedrale di Gerace, S.E. monsignor Francesco Oliva, per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria, impartirà l’ordine del diaconato al seminarista della nostra diocesi Gianluca Longo.La celebrazione si svolgerà seguendo le norme anti covid19 e, per evitare assembramenti, i fedeli potranno seguirla in diretta sull’emittente televisiva Telemia e sui canali social della diocesi.