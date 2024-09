di Simona Masciaga

SIDERNO – Importante iniziativa quella dell’Associazione Blusbarre di Siderno che prenderà vita sabato 14 settembre dalle ore 18 in piazza Tabarano rione Sbarre di Siderno. Grazie alla collaborazione di varie associazioni presenti sul territorio, Ivana Galluzzo, presidente di Blusbarre, con i suoi collaboratori associati, è riuscita ancora una volta a realizzare un evento di portata culturale al fine di mantenere il titolo di Siderno città che legge e non solo.

Dalle 18, in anteprima, una inesauribile e professionale Antonella Iaschi proporrà, con l’aiuto dei componenti dell’AGESCI Siderno 1, la rappresentazione condotta dall’ Associazione i Girasoli di Roccella Ionica, “L’ uomo delle pigne”, racconto e performance da lei ideato attraverso un progetto lettura.

La via Pescatori, invece, si trasformerà in un percorso artistico culturale attraverso le opere pittoriche di Anita Tarzia, Giusy Sergi, Samantha Romeo e due stand, voluti fortemente da Giuseppe Caruso dedicati al baratto- scambio di libri sia per adulti che giovani lettori.In serata previsti anche esperimenti fisico- chimici curati dal prof Carmelo Scordino atti ad incuriosire e spiegare alcuni fenomeni naturali e, non appena sarà buio, il dott.Bruno Monteleone dell’associazione La macchina del tempo, darà vita ad un’ osservatorio astronomico: un panorama mozzafiato tra le stelle e i pianeti.