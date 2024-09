di Redazione

SANTA DOMENICA DI PLACANICA – Verrà celebrata, come ogni anno, presso il santuario diocesano della Vergine Immacolata Nostra Signora dello Scoglio, nella borgata di Santa Domenica, posta a cavallo fra i comuni di Placanica e Caulonia, nel cuore della Locride, la “Giornata diocesana di preghiera per la conversione dei mafiosi e la riconciliazione con la casa comune”. Indetta, con proprio decreto, da monsignor Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace, l’evento prevede, a partire dal primo pomeriggio di sabato 5 ottobre: l’evangelizzazione di Fratel Cosimo (fondatore del rinomato santuario che, primo al mondo, il 5 luglio u.s., ha ricevuto il nulla osta dal dicastero per la dottrina della fede con firma e approvazione di papa Francesco); la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo; la preghiera di intercessione, per la guarigione dei malati e dei sofferenti; la benedizione eucaristica.

L’evento spirituale rappresenta una forte iniziativa di riscatto, che vedono la Chiesa protagonista, nella martoriata e difficile terra della Locride. L’importante iniziativa, la prima in Italia, è nata accogliendo l’invito di papa Francesco a pregare il Signore, perché gli uomini e le donne delle diverse mafie smettano di fare il male, si convertano e cambino vita, perché la mentalità criminale è una espressione di una cultura di morte, che si oppone radicalmente alla fede cristiana e al Vangelo. L’orario di inizio delle varie funzioni è previsto per le ore 14:30.