di Patrizia Massara Di Nallo

LOCRI – Ancora un appuntamento con le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), manifestazione promossa dal Consiglio d’Europa e coordinata, in Italia, dal Ministero della cultura. Nelle due giornate di sabato 28 e domenica 29 settembre i luoghi della cultura e sono invitati ad organizzare aperture straordinarie, incontri, eventi che promuovano il “Patrimonio in cammino”, argomento dell’edizione 2024.

Il tema italiano delle GEP 2024 Patrimonio in cammino riprende, infatti, lo slogan europeo “Routes, Networks and Connections”, scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione. È un invito a riflettere sul valore del patrimonio culturale in relazione a cammini, vie di comunicazione, connessioni e reti che, oggi o in passato, hanno reso possibili relazioni e scambi fra i popoli e le culture e contribuito alla formazione della nostra identità.

In occasione delle GEP 2024, sabato 28 settembre a Locri Epizefiri, dalle ore 20.00 alle 23.00, si terrà ‘Una notte a Locri Epizefiri’, visita guidata notturna al Museo e al Parco archeologico a cura dell’archeologo Marco Pallonetti. L’attività è compresa nel costo del biglietto a 1 euro e i partecipanti dovranno portare con sé una torcia elettrica.

Il 28 settembre dalle ore 9,00 alle 19,30 per tutta la giornata “Archeologia pubblica a Locri Epizefiri”: visita guidata al cantiere degli scavi archeologici presso l’area del Tempio di Marasà e del Tesmophorion a cura dell’archeologo Marco Pallonetti e degli studenti dell’Università di Bologna. Essendo le visite guidate continuative, non è necessaria la prenotazione.

Il 29 settembre dalle ore 9,00 alle 19,30 verrà riproposta “Archeologia pubblica a Locri Epizefiri”: visita guidata al cantiere degli scavi archeologici presso l’area del Tempio di Marasà e del Tesmophorion a cura dell’archeologo Marco Pallonetti e degli studenti dell’Università di Bologna.

Dalle ore 17,00 (durata 1h30 circa) ci saranno I laboratori del Museo dei ragazzi , iniziativa dal titolo “In cammino… verso il Thesmophorion”. In questo primo laboratorio d’autunno, “Demetra Thesmophoros (quella che sta in pianura)”, si creeranno delle piccole kotylai (in archeologia per indica un tipo di ciotola profonda e un poco più stretta alla base che all’imboccatura, dal corpo quindi a tronco di cono rovesciato)e si farà la conoscenza di strutture e riti del Thesmophorion. L’età dei partecipanti: 8 – 12 anni con un massimo di 12 partecipanti. Il laboratorio è gratuito e la prenotazione è obbligatoria ai seguenti recapiti: drm-cal.locri@cultura.gov.it – cell. 334 6126386 – tel. 0964 390023. Il 6 ottobre, infine, torna il consueto appuntamento con la prima domenica del mese ad ingresso gratuito per tutte e tutti. Per informazioni e per prenotazioni al laboratorio: drm-cal.locri@cultura.gov.it – cell. 334.6126386.