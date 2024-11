di Patrizia Massara Di Nallo

REGGIO CALABRIA – Un altro grande successo per l’evento ‘Domenica al Museo con Il Treno della Magna Graecia’ di Viaggia in Treno e Scopri la Calabria, dedicato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria. I partecipanti all’evento, sono giunti nella città dello Stretto accompagnati dalla rapidità e l’efficienza dei treni della Direzione Regionale Calabria di Trenitalia, lasciando a casa l’auto e godendo dal finestrino dei nuovi confortevoli e moderni convogli Pop e Blues, delle bellezze paesaggistiche calabresi della costa Ionica e Tirrenica. La giornata è stata avviata con la visita guidata del Museo Archeologico Nazionale Reggio Calabria e dei Bronzi di Riace, seguita nel pomeriggio dal bellissimo Museo Del Bergamotto – Reggio Calabria dove è stata anche degustata l’irresistibile cremolata di bergamotto, e dalla visita al bunker anti – aereo risalente al 1936, presente nei sotterranei della stazione di Reggio Calabria Centrale.

Ancora una volta Rete Ferroviaria Italiana ed in particolare il Dott. Antonio Polimeni, responsabile del Patrimonio Immobiliare di RFI ed il suo staff, hanno offerto l’opportunità unica di fare un salto nel passato, nella storia ferroviaria e militare della nostra nazione. Anche in questa occasione è stato Mosè Diretto a guidare i partecipanti alla scoperta del Museo Archeologico di Reggio Calabria, con professionalità e passione.Tutti i prossimi eventi in treno, alla scoperta delle bellezze e delle bontà calabresi, saranno online e prenotabili. Infatti una speciale Domenica al Museo con Il Treno della Magna Graecia è stata programmata per giorno 1 dicembre 2024, dedicata alla scoperta del borgo di S.Agata del Bianco e della Villa Romana di Casignana .Tutti gli eventi e gli itinerari di “Viaggia in Treno e Scopri la Calabria” organizzati dalla Associazione ferrovie in Calabria in collaborazione con le diverse realtà del Gruppo FS Italiane e di Ferrovie della Calabria srl, in treno storico, Regionale e InterCity, saranno non solo prenotabili, ma anche consultabili in tutti i loro dettagli in ogni momento, ed inoltre programmabili su richiesta di gruppi e scolaresche, sul nuovo portale dedicato al turismo ferroviario made in Calabria. Relativamente all’evento programmato per dicembre “Domenica al Museo con Il Treno della Magna Graecia”, l’itinerario dedicato a S.Agata del Bianco ci porterà alla scoperta del bellissimo borgo incastonato su una collina panoramica che guarda il mare, nel territorio del Parco Nazionale d’Aspromonte, e che rende omaggio a Saverio Strati, suo figlio illustre, con un itinerario artistico-letterario che si snoda tra le vie del centro abitato. Vero e proprio museo all’aperto di street art, non a caso ribattezzata “Città dei Murales”, Sant’Agata del Bianco offre ai visitatori e agli appassionati lettori di Saverio Strati un percorso unico, che ripercorre le opere dello scrittore attraverso citazioni e immagini impresse sulle facciate degli edifici.

La giornata si concluderà con una imperdibile visita presso la Villa Romana di Casignana, definita ‘la Piazza Armerina della Calabria’, i cui resti si trovano in contrada Palazzi nel comune di Casignana (RC). Il suo impianto originario risale al I secolo d.c. mentre ebbe un’importante ristrutturazione del IV secolo. Si tratta di una grande villa extraurbana, uno dei complessi più importanti di epoca romana dell’Italia Meridionale, dotata di ambienti termali e residenziali, con il più vasto nucleo di mosaici finora noto in Calabria.Tutto questo, vivendo anche una indimenticabile esperienza di viaggio sulla Ferrovia Ionica, costantemente affacciata sul mare Ionio, con il comfort e la sicurezza del viaggio in treno a bordo dei treni Regionali e Trenitalia Intercity utilizzati per raggiungere Bovalino.

Programma dettagliato:

Partenza da Catanzaro Lido ore 07.40 e da Reggio Calabria C.le.ore 07.55

ore 08:56 (treno da Cz) ore 09:12 (treno da RC) – Arrivo alla Stazione di Bovalino

ore 09:20 Trasferimento in bus al borgo di Sant’Agata del Bianco

ore 10:15 Inizio della visita guidata del Borgo, i murales e i museo del percorso artistico – letterario dedicato a Saverio Strati, con piccola sorpresa durante il percorso (accoglienza a cura dell’Amministrazione Comunale di Sant’Agata del Bianco);

ore 12:40 Trasferimento in bus alla volta di Bianco

ore 13.10 tempo libero a Bianco (fermata del bus alla stazione ferroviaria di Bianco) per il pranzo oppure presso struttura convenzionata per menu’ in convenzione (vedi extra sotto)

ore 15:00 Appuntamento presso la stazione ferroviaria di Bianco per il trasferimento dei partecipanti alla Villa Romana di Casignana . Visita guidata.

ore 17:00 trasferimento dei partecipanti alla stazione di Bovalino. Tempo libero fino alla partenza dei treni previsti.

Tariffe e prenotazioni sul portale Railtour.it oppure su www. Railbook.it.