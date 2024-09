R. & P.

CIMINA’ – La comunità di Ciminà si prepara a vivere uno dei momenti più importanti dell’anno: la festa del Sacro Cuore di Gesù e della Madonna Addolorata Regina del popolo ciminese.

Il tradizionale settenario avrà inizio Domenica 8 settembre. A dare l’annuncio del periodo di festa saranno i rullanti di Ciminà che sfileranno per le vie cittadine a partire da sabato 7 settembre.

Sabato 14 settembre, vigilia della festa, le pregiate statue accompagnate dai fedeli saranno traslate nella chiesa matrice. Grande attesa per Domenica 15 settembre, il giorno di festa avrà inizio con la santa Messa dell’aurora alle ore 6:30.Alle ore 10 si svolgerà la solenne concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Giovanni Battista Piccioli della diocesi di Brescia, al termine seguirà l’affidamento dei bambini alla Madonna. Alle ore 11 si attende l’uscita delle statue per la suggestiva processione.In serata, dopo la solenne Benedizione Eucaristica, verranno riportate processionalmente le statue nella chiesa dell’Addolorata dove avrà luogo la tradizionale “fujuta” della Madre verso il Cristo suo Figlio. Alle ore 21:30 seguirà l’esibizione dei Gioia popolare in concerto. I festeggiamenti si concluderanno con lo spettacolo dei fuochi d’artificio.

Ormai da secoli la festa dell’Addolorata di Ciminà vede la partecipazione di numerosi fedeli e devoti provenienti anche dall’estero. Per ogni ciminese e non solo, questa festa assume un importanza particolare, un connubio di fede e tradizione che riporta ognuno alle proprie radici.Quest’anno, nel giorno della festa, verrà resa pubblica la data dell’Incoronazione della Madonna Addolorata che si svolgerà nell’anno 2026 a cento anni dall’ultima incoronazione. La data verrà pubblicata in largo anticipo per permettere a tutti i devoti in particolare quelli dall’estero che volessero partecipare allo storico e straordinario evento, di potersi organizzare e consentirgli di poter offrire l’oro che poi sarà fuso e magistralmente lavorato dal maestro orafo Michele Affidato. Questo al fine di realizzare la pregiata corona che verrà posta sul capo della Vergine Santissima Addolorata.