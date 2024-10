R. & P.

CAULONIA – «Caulonia si è dotata un altro importante polmone verde che rientra nel contesto della programmazione di rigenerazione urbana che l’amministrazione sta portando avanti. L’area fitness è destinata ai cittadini e alle associazioni che possono praticare attività fisica e sportiva, in un contesto di aggregazione sociale».

È quanto hanno affermato il sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, nel corso dell’inaugurazione dell’area fitness di via Brigida Postorino che si è tenuta nei giorni scorsi alla presenza di numerosi cittadini e con tanti giovani. «L’area fitness è un altro buon esempio di rigenerazione urbana del territorio comunale – ha dichiarato l’assessore Antonella Caraffa – questo spazio verde ha messo al centro i cittadini e le belle realtà del nostro territorio. Si è pensato di renderlo idoneo ad accogliere una disciplina, l’atletica leggera, che da qualche anno ormai porta tanto lustro al nostro territorio e che ora, inserita in uno dei nostri magnifici polmoni verdi, ha invaso di vita, gioia, energia il nostro abitato».

A tal proposito l’assessore Caraffa ha aggiunto: «Questa è una partenza per favorire la ripresa del percorso formativo sportivo che negli anni ha visto, grazie all’ associazione sportiva Atletica Ulimp, guidata da Alina Grigore, l’affermazione di tanti talenti in una disciplina, l’atletica leggera, che ci ha regalato e ci regalerà tante soddisfazioni, portando lustro a Caulonia e a tutto il comprensorio».

«Quest’area verde qualifica ulteriormente le azioni promosse dall’amministrazione in favore dell’ambiente e della rigenerazione urbana, mettendo al centro i cittadini e promuovendo l’inclusione sociale, con uno sguardo sempre rivolto, in particolare, alle nuove generazioni adottando azioni a misura di ragazzi e bambini. L’intervento, così concepito, che si va ad aggiungere all’area destinata allo sgambamento per i cani, completa un progetto di rigenerazione degli spazi già urbanizzati di Caulonia Marina, dei quali si è assecondata la vocazione naturale restituendogli vita e restituendoli, funzionali, ai cittadini, e si inserisce perfettamente tra le azioni di crescita promosse dalla Fee per l’ottenimento della Bandiera Blu e della Bandiera Verde che promuove la creazione di spazi a misura di famiglie con bambini, due vessilli di prestigio dei quali Caulonia si fregia da ormai 3 anni e che puntiamo a riconfermare in futuro», ha concluso l’assessore Caraffa.