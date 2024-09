Le case moderne devono essere progettate a prova di ladri. Sono individui in grado di intrufolarsi all’interno delle abitazioni in pochissimi secondi. Sembra proprio che non esista una situazione che loro non possano affrontare e sono a conoscenza delle tecniche più sofisticate. Proprio per questo motivo è il caso di adottare delle strategie e degli strumenti che possano tenerli lontani e fuori dalle mura domestiche.

Le misure preventive sono tantissime e la tecnologia ha fatto passi da gigante. Tutelare i propri beni e tutta la famiglia è diventato essenziale al giorno d’oggi, cercando metodi intelligenti per non ritrovarsi con questi soggetti in casa.

L’ingegnosità dei ladri e l’importanza della sicurezza

I ladri di oggi non sono i classici malintenzionati ma professionisti del settore. Studiano un’abitazione e sanno quando colpire, sfruttando i punti deboli. Le tecniche avanzate e gli strumenti moderni possono aiutare a preservare la propria abitazione e la propria sicurezza.

Se il loro modus operandi è diventato spietato, allora anche i padroni di casa dovranno adeguarsi a tale sfrontatezza. Come prima cosa tutti i beni preziosi devono essere messi al sicuro, all’interno di una cassaforte. Si tratta di strutture moderne e studiate appositamente per non essere aperte dai ladri. Per avere un’idea visita il sito di Bordogna casseforti, ci sono moltissime soluzioni che rispondono ad ogni tipo di esigenza. Il mondo delle casseforti ha fatto passi da gigante.

A questi strumenti indispensabili se ne aggiungono altri di grande importanza.

Sicurezza fisica e barriere protettive

Alla cassaforte si aggiungono le barriere fisiche in grado di rendere l’abitazione sicura. Si include il rafforzamento delle finestre e delle porte, ovvero i punti di accesso preferiti dai ladri. Per la porta d’ingresso si consiglia di optare per tipologie anti scasso e blindate con serratura a cilindro europeo.

Le finestre possono essere equipaggiate con le grate di sicurezza e le pellicole innovative anti-effrazione: soluzioni che rendono difficili i tentativi di accesso. Un’attenzione particolare meritano i garage e porte secondarie, spesso e volentieri punti vulnerabili in queste situazioni.

Illuminazione e visibilità

Un’altra misura efficace per tenere lontani i ladri è l’uso dell’illuminazione. Le luci esterne dovranno essere dotate di sensori di movimento per scoraggiare i soggetti malintenzionati.

La strategia corretta è illuminare tutti i punti di accesso e le parti esterne, senza tralasciare nemmeno un angolo.

Sistemi di allerta e sorveglianza

Investire in un sistema di allerta e sorveglianza è un ottimo modo per lasciare i ladri fuori dalla porta. Le telecamere di sicurezza – interne ed esterne – permettono di monitorare in tempo reale il perimetro della casa.

Oggi i sistemi intelligenti di videosorveglianza si collegano direttamente allo smartphone, così da poter controllare l’abitazione anche mentre si è a lavoro o in vacanza. Meglio ancora collegare l’impianto con un sistema di allarme che si attiva in caso di accesso non autorizzato.

A tutto questo è bene aggiungere alcune piccole pratiche di attenzione, controllando che porte e finestre siano chiuse prima di allontanarsi dall’abitazione. Non lasciare mai beni preziosi a portata di mano e prendere in considerazione ogni possibile strumento a disposizione.