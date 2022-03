di Simona Ansani

BOVALINO – Appello per la scomparsa questa mattina del maltesino che si è allontanato a Bovalino, in via Dromo II, vicino alla sede Auser.

Il cagnolino è un maschietto, microchippato e ha circa un anno di età. Chiunque lo avvisti lo prenda temporaneamente con sé e si metta in contatto con la nostra redazione inviando mail a info@lentelocale.it, oppure contattando la pagina fb “Persi o ritrovati – Locride”