ATTENTATO AL COMUNE DI CAULONIA La condanna di Assocomuni

R. & P.

I sindaci della locride condannano il grave atto perpetrato la notte scorsa al comune di Caulonia.

Dobbiamo comprendere che è stato un attacco all’Amministrazione comunale e quindi all’intera comunità Cauloniese.

Qui non c’è il singolo criminale che ruba, qui c’è dietro la sfida arrogante di chi pensa di poter controllare la città attraverso l’intimidazione. Siamo sicuri che in una comunità di cittadini onesti e civili non possono essere pochi balordi ad infangarla.

Il presidente del comitato dei sindaci della locride

Giuseppe Campisi