CAULONIA Furto negli uffici comunali

R. & P.

Quello di ieri rappresenta l’ultimo, nell’arco di poco tempo, di una serie di atti criminosi perpetrati ai danni dell’Ente.

In particolare, la violazione di uno degli uffici del Comune mirata alla sottrazione di valori, evidenzia un fatto grave che l’Amministrazione Comunale condanna fermamente.

Sono in corso indagini accurate da parte dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato in collaborazione con la Polizia locale del Comune.

Questi episodi lasciano attonita tutta la comunità atteso che Caulonia, fino ad oggi, non è mai stata svilita da questa tipologia di microcriminalità a danno delle Istituzioni.

Nei prossimi giorni sarà affrontata con gli Organi preposti, con i quali ci siamo già interfacciati, la problematica relativa alla sicurezza del territorio.

L’amministrazione comunale di Caulonia