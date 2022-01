BOVALINO Scuola, l’appello per la riapertura in sicurezza

R. & P.

Volge al termine la prima delle due settimane di chiusura delle scuole nel nostro paese, a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

Rinnoviamo l’appello alle autorità competenti preposte affinché questo tempo prezioso venga utilizzato per garantire la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche. Ribadiamo a tal fine le nostre proposte:

1) Utilizzare il finanziamento concesso per l’adattamento di spazi, ambienti e aule degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per garantire la continuità didattica nell’anno scolastico 2021-2022, dotando tutte le classi dei vari plessi scolastici di un idoneo e funzionale sistema di aerazione e ventilazione, indicato tra le misure strategiche per la prevenzione delle infezioni da Covid-19 all’interno delle scuole;

2) Programmare per tempo uno screening gratuito di massa nei giorni immediatamente precedenti la data prevista di ripresa delle attività scolastiche;

3) Programmare periodici testing durante le attività scolastiche, per monitorare costantemente l’eventuale circolazione del virus nella scuola;

4) Programmare periodiche sanificazioni straordinarie di tutti gli ambienti scolastici, in aggiunta alla sanificazione ordinaria effettuata quotidianamente.

Nessuno vuole la scuola chiusa. Tutti vogliamo la scuola aperta e sicura, a tutela della salute di tutta la popolazione scolastica.

I genitori della lista “SINERGIA E TRASPARENZA”

Istituto Comprensivo “Mario La Cava” di Bovalino