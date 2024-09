R. & P.

BENESTARE – Inizia il countdown per i Catoja in festa 2024, la manifestazione popolare che si terrà a Benestare da domenica 29 settembre, data ufficiale di inizio, per concludersi la prima domenica di ottobre. Ben otto giorni di festa, musica, arte e stupore per l’evento autunnale simbolo della Locride che quest’anno raggiunge la sua quindicesima edizione.

«Un risultato ottenuto grazie alla collaborazione dei benestaresi – ha sottolineato il sindaco Domenico Mantegna – e che mira alla valorizzazione delle “case di gesso” uniche in Italia per struttura e tipologia». L’idea, nata per caso 10 anni fa grazie ad un’intuizione della poetessa Renata Ceravolo, e al sostegno del presidente della Pro-loco Maria Francesca Caminiti è cresciuta di presenze anno dopo anno, fino a raggiungere oggi numeri importanti. Nella rassegna di quest’anno saranno ben 110 i Catoja aperti al pubblico che si differenzieranno tra enogastronomici, espositivi e culturali, ma anche musica e spettacoli, con artisti di strada, band itineranti, spettacoli teatrali oltre a tanto buon cibo, grazie alla presenza delle migliori aziende del territorio locrideo e non solo.

Un’edizione quella di quest’anno che presenta moltissime novità, dalla partnership con Riviera Cristallina, alla presentazione dell’Inno dei Catoja realizzato dalla cantautrice Tiziana Serraino, fino alla logistica con un’area parcheggi ampliata, un servizio navetta che partirà da Bovalino Superiore e la riconferma del pass per accedere al borgo.

«La nostra manifestazione rappresenta – ha affermato la delegata ai Catoja nonché presidente del consiglio comunale Simona Musolino – quella relazione, quell’amicizia fra memoria, tradizione e musica popolare che ben raffigurano quel valore aggiunto, quel fascino che borghi come Benestare hanno impresso nell’anima e che stiamo finalmente imparando a valorizzare».

Tutti i dettagli e il programma di questa quindicesima edizione saranno presentati ufficialmente durante la conferenza stampa che si terrà a Benestare il 25 settembre a Benestare alle ore 15.30 presso della Biblioteca del Palazzo comunale. A questa prima conferenza stampa ne seguirà un seconda che si terrà a Reggio Calabria presso nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio alle 10.30.