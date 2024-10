di Simona Ansani

BENESTARE – Ancora una volta il Comune di Benestare fa centro con l’evento dei Catoja in Festa, un appuntamento che si rinnova di anno in anno con innumerevoli novità, che domenica ha visto chiudere i battenti della sua XV edizione. Un lavoro ben fatto, frutto della macchina operativa coordinata dall’amministrazione Mantegna, dalla collaborazione di associazioni, imprenditori privati, artisti, musicisti, due new entry Il Gal Terre Locridee che ha selezionato oltre sessanta aziende offrendo un’elevata qualità enogastronomica, e Riviera Cristallina che per l’occasione ha ideato una caccia al tesoro tra i vicoli delle case di gesso riscuotendo un inimmaginabile successo. Un mix perfetto ormai ben rodato, che in questi otto giorni di manifestazione ha sugellato un boom di presenze da tutta la Locride.

Altra novità di questa XV edizione è stato l’inno dei Catoja realizzato dalla cantautrice Tiziana Serraino.

«Un risultato ottenuto grazie alla cooperazione dei benestaresi, una grande gioco di squadra ha contraddistinto l’edizione appena conclusa – ha sottolineato il sindaco Domenico Mantegna. Questo nuovo spirito di aggregazione – ha proseguito – ha permesso di valorizzare in maniera più incisiva il nostro borgo e le nostre case di gesso uniche in Italia per struttura e tipologia».

Un bagno di folla ha atteso mercoledì 2 ottobre il cantautore Cecè Barretta che ha fatto ballare e cantare con la sua musica tradizionale, e poi ancora i Quartaumentata e Fabio Macagnino, gli Ottopiù Street Band, i Mbrambatallà e i Tillband. Sabato e domenica si è proseguito con gli spettacoli di Stefano Priolo e Tiziana Serraino e poi le grandi performance degli artisti di strada come Quinto e Martina Italiano. Ineguagliabile il gran Galà di fuochi pirotecnici che sabato 5 ottobre ha incantato le migliaia di persone presenti.

«E’ sempre bello il momento dei ringraziamenti – ha dichiarato il sindaco Domenico Mantegna – perché consente di allargare lo sguardo verso l’altro e di manifestare un sentimento libero e sincero quale è quello della gratitudine. La passione e il senso di Comunità che abbiamo vissuto durante questi otto giorni di “Catoja in Festa 2024” sono ancora vivi nei nostri cuori. Grazie al Gal terre Locridee e a Riviera Cristallina, entrambi secondo le proprie competenze hanno arricchito ancora di più la nostra straordinaria manifestazione, che giunta al suo quindicesimo anno, si è fatta spazio tra i numerosi eventi calabresi guadagnandosi un posto di prim’ordine nel panorama regionale e non solo. Grazie al Parroco, don Rigobert Elangui, alla Pro Loco di Benestare guidata da Maria Caminiti, alla Confraternita di Maria SS. del Rosario e al Comitato organizzatore dei Catoja in Festa, tutti insieme, in spirito di sincera e costruttiva corresponsabilità, hanno spinto il motore organizzativo affinché si potesse giungere al traguardo nella bellezza delle cose fatte bene e in condivisione d’intenti e di prospettive. È in momenti come questi – ha concluso – che possiamo veramente apprezzare il valore della collaborazione e dell’impegno di tante persone straordinarie che lavorano instancabilmente per rendere questa festa un’esperienza indimenticabile».