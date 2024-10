R. & P.

SIDERNO – Sono in via di completamento i lavori di riqualificazione dell’asilo nido comunale di via Gandhi, avviati grazie al finanziamento di € 550.000 ottenuto dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni.

Al fine di accelerare i tempi di avvio delle attività, il vice sindaco con delega alle Politiche Sociali Salvatore Pellegrino comunica l’apertura delle iscrizioni per l’anno educativo 2024-2025, evidenziando l’attenzione dell’Amministrazione Comunale rivolta alla massima erogazione dei servizi per l’infanzia e per le famiglie. Contestualmente, è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune www.comune.siderno.rc.it l’Avviso Pubblico finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’ammissione all’asilo nido comunale.

Il servizio sarà destinato ai bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi residenti o domiciliati nel Comune di Siderno, indipendentemente dalla loro nazionalità, religione o razza, e varrà per l’intero territorio comunale.

Sarà possibile presentare le domande (utilizzando il modulo pubblicato sul sito ufficiale del Comune) inviandole via PEC all’indirizzo comune.siderno@asmepec.it oppure consegnandole a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, dopo aver preso visione dell’Avviso Pubblico che indica altresì i documenti da allegare a corredo della domanda e i criteri di formazione della graduatoria.