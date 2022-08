ASD SIDERNO 1911 Il nuovo direttore sportivo è Paolo Spadaro

R. & P.

L’Asd Siderno 1911 annuncia che il nuovo Direttore Sportivo nonché responsabille dell’area tecnica per la stagione 2022/2023 sarà Paolo Spadaro – ex calciatore dei Diavoli Rossi e Fortitudo Locri, in seguito direttore generale del Locri e direttore sportivo a Marina Di Gioiosa e Caulonia.

Chiamato dalla dirigenza sidernese, ha sposato il progetto mettendosi subito al lavoro per allestire una squadra da alta classifica.

A breve verranno annunciati i nuovi arrivi che andranno ad aggregarsi alla rosa.