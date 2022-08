ARDORE Memorial di calcio balilla intitolato a Peppe Raco

R. & P.

Si è conclusa la seconda edizione del Memorial Calcio Balilla intitolato al giovane imprenditore Ardorese Peppe Raco scomparso prematuramente due anni fa in Australia. Anche quest’anno i tanti amici di Peppe, e tanti giovani incuriositi dall’evento, hanno partecipato riempiendo per due sere il teatro del mare ad Ardore.

Si ringrazia la famiglia Raco per la consueta disponibilità ad autorizzare tali eventi commemorativi, nella fattispecie nella persona del cugino di Giuseppe, Pietro Romanello, e del padre Domenico Raco, che sono intervenuti entrambi alla cerimonia conclusiva di consegna delle medaglie ricordo a tutti i partecipanti e dei trofei ai vincitori.

La seconda edizione se la sono aggiudicata Daniel Varacalli e Rocco Massara, vincendo in finale contro Antonio Varacalli e Salvatore Muscatello. Appuntamento all’anno prossimo, o magari in inverno per un’edizione intermedia.

