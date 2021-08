ARCHEOCLUB LOCRI Visita straordinaria al museo del territorio

R. & P.

L’archeoclub di Locri in collaborazione con il museo e con il comune di Locri apre le porte del museo del Territorio in una domenica di fine estate. Dopo i saluti di Nicola Monteleone, Domenica Bumbaca e Roberta Accursi, si da inizio alla visita guidata condotta dall’archeologa Maria Teresa Iannelli che ringraziamo per la sua continua condivisione al progetto di valorizzazione e tutela che da anni insieme all’archeoclub stiamo portando avanti.

“Mi ritengo soddisfatto, ringrazio il mio direttivo nella persona di Tiziana Romeo ed Emanuele Capogreco, il polo museale ed il comune di Locri per aver condiviso il progetto, è stato emozionante vedere il museo del Territorio illuminato e gremito di persone venute anche da fuori paese. C’è bisogno di fare rete e di un supporto culturale che possa permettere a questo museo di poter decollare e proporre il suo interessante percorso che completa la visione storico/ archeologica del nostro territorio. Credo che tale realtà dovrebbe essere proposta fattivamente alle scuole compiendo così un’azione socio / culturale importante.

Ad maiora semper”.