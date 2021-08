CASIGNANA Ospiti illustri al borgo antico e alla Villa Romana

di Franco Crinò*

Apprendiamo da Facebook – il rispetto della privacy non ci consentiva di pubblicizzarlo, per quanto la prenotazione fosse avvenuta attraverso gli uffici comunali – del pernottamento nel Borgo Antico di Casignana di Steve McCurry, il famoso fotografo statunitense che ci ha dato immagini di teatri di guerra e quella celebre della ragazza afgana.

Il nuovo dramma del paese di quella giovane rinnova nelle coscienze i temi dei diritti umani, dell’emancipazione femminile, oscurati e calpestati da soldi, armi, geopolitica, dall’inspiegabile rinuncia a mantenere almeno una presenza della Nato, comunque supportata dal desiderio di un popolo di rialzarsi, senza reclamare tutori in eterno.

La bellezza quanto i drammi bisogna viverli più che descriverli, così che i mondi della civiltà, popoli e luoghi, non si lascino distruggere e cancellare da incuria, interessi economici e guerre. L'”equilibrio” urbano o l’espansionismo delle nazioni “guardiane del mondo” ovvero i fanatismi non scelgono per te dove vivere e come vivere, non debbono scacciarti dagli spazi “di una volta” e da dove sei nato.

Difesa delle civiltà e dei popoli, delle libertà, i valori dell’antichità e l’occasione dell’innovazione nel borgo di un nostro comune e in ogni “pizzu i mundu”: la diciamo così per non far sembrare sconnessi i tutti che hanno diritto ad una casa, ad una nazione, allo “spazio umano” che gli è proprio, nei paesi delle eterne guerre e nei territori delle eterne povertà.

Chiederemo a McCurry se avrà scattato foto anche nel Borgo Antico di Casignana.

Parte il servizio navetta tra la Villa Romana di Palazzi di Casignana ed il Borgo del comune. Continua a crescere intorno al sito archeologico un grande interesse. Gioacchino Criaco lo visita ancora una volta e scrive “… Alzarsi presto. Passare dalla Villa Romana di Casignana. Riempirsi di bellezza”.

La discussione sull’impianto termale, “il più evoluto, possiamo cominciare a dire” – è il pensiero di un Esperto -, il contributo di 500 mila euro per gli arredi tecnologici, praticamente approntato dai progettisti, l’assoluta novità del Piano per le ricerche a mare della architettura vista sotto le acque dirimpetto alla Villa segnano il definitivo “salto” per la conoscenza e, in buona parte, per la fruizione del sito nel circuito nazionale ed internazionale. Sono state costruite tutte le condizioni per accedere ad ulteriori, importanti contributi per gli scavi e per i “vecchi” e “nuovi” mosaici mozzafiato.

Potremo ammirarli anche oggi, lunedì, prima dell’ordinata manifestazione delle h 21 in avanti , nel rispetto delle misure anticovid, per continuare a “ragionare” di realizzazioni e progetti, per entusiasmarci con gli artisti, con il noto attore Antonio Tallura e il suo ” ‘Mpernu” dantesco recitato in dialetto e l’ Omaggio a De André nell’eccezionale spettacolo di “Come un’anomalia”.

*: Assessore ai Beni Paesaggistici e Culturali del Comune di Casignana