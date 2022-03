Archeoclub, il museo dei Brettii e degli Enotri, una realtà da conoscere

R & P

“Il museo dei Brettii è degli Enotri: una realtà da conoscere”. L’evento si è svolto lo scorso giovedì 10 marzo, da remoto, promosso dalla sede locrese, dopo i saluti di Nicola Monteleone, è intervenuta la Dott.ssa Marilena Cerzoso, direttrice del museo civico di Cosenza, che ha condotto una lectio di alto spessore, servendosi dell’utilizzo di immagini che hanno permesso ai partecipanti di comprendere bene il percorso museale, nonché, l’allestimento progettato dalla stessa dott.ssa Cerzoso che non ha tralasciato la presentazione di tutte le attività che ruotano intorno al museo, permettendo, così, una valorizzazione completa. Mi congratulo con Marilena Cerzoso, che ha accolto il mio invito e mi soffermo su una sua frase espressa nel corso dell’incontro “Un museo che non sia solo per gli addetti ai lavori”, direi proprio di sì, ogni realtà museale deve predisporre un allestimento nonché una presentazione della fase storica – archeologica dando un taglio didattico e semplice, che, non solo dia la possibilità di comprendere, ma anche di entusiasmare e di avvicinare più persone al mondo della cultura, in questo caso specifico, alle reti museali che devono essere assolutamente conosciute. Ringrazio tutti gli amici intervenuti, la mia sede insieme a quella dello Stretto, di Girifalco e Vibo Valentia.

NICOLA MONTELEONE