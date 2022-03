FIDAPA SIDERNO, domani Passeggiata Poetica per celebrare la Festa della donna

SIDERNO- Valorizzare il patrimonio culturale cittadino attraverso una semplice passeggiata all’insegna della poesia: un connubio tra arricchimento culturale, da tramandare alle generazioni future, e rispetto della natura, in un’ottica di sostenibilità. Condividere la responsabilità del patrimonio culturale per raggiungere l’obiettivo di sviluppo sostenibile – Goal n. 11 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite – “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”.

Appuntamento a sabato 12 marzo 2022 presso il Lungomare delle Palme di Siderno – lato nord, con il seguente itinerario della Passeggiata poetica, organizzata dalla sezione Fidapa di Siderno, con il patrocinio del Comune di Siderno.

Incontro alle ore 15.30 all’altezza della statua in bronzo di Calliope. Dopo i saluti della Presidente della sezione FIDAPA di Siderno, Cinzia Lascala, del Sindaco del Comune di Siderno, Maria Teresa Fragomeni, e dell’Assessora alla Cultura, Francesca Lopresti, interviene la prof.ssa Caterina Mammola sulla figura di Calliope – Musa “dalla bella voce” di Omero, con letture e racconti: è l’occasione per celebrare la donna contemporanea che, forte delle sue competenze professionali, politiche, impegnata nel sociale, forza motrice della famiglia, cittadina responsabile, si avvia verso un riconoscimento di parità tanto meritato.

Seguirà la passeggiata quale esperienza di cittadinanza attiva che promuove il valore storico, culturale e paesaggistico, nonché educativo ed economico, del patrimonio culturale, mettendo in risalto la centralità della sua funzione nell’ambito dello sviluppo locale della comunità che lo ospita