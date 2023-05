di Redazione

LOCRI – Proseguono le nostre interviste, in vista del rinnovo del Consiglio comunale.

Questa mattina, è la volta del giovanissimo Marco Cutrona, candidato alla carica di consigliere comunale, nella lista “Con Senso Civico per Locri /Comunità Solidale-Sainato sindaco”, da anni interessato alle dinamiche politiche e nazionali.

Qual è stato il leit-motiv dal quale è scaturita la scelta della sua candidatura?

Ricoprendo un ruolo che si interfaccia quotidianamente con i giovani cittadini, percepisco sempre di più la necessità di volerli tutelare e assicurare loro ogni possibilità, affinché possano finalmente trovare in Locri, non solo una sede d’appartenenza, ma anche una garanzia in termini sociali, economici e soprattutto etici. Il mio obiettivo è quello di portare i giovani ad avere fiducia nelle Istituzioni che ormai, da troppi anni, hanno perso credibilità.

La lista della quale fa parte è “Consenso Civico per Locri/Comunità Solidale”. La vostra proposta politica ruota attorno una parola chiave, ovvero “futuro”, che è un po’ la sintesi della vostra visione della città. In tal senso, come intende garantire il suo impegno verso e per i cittadini?

Il mio impegno è proteso a fare in modo che sia garantita una maggiore partecipazione dei giovani alle dinamiche politiche. Grazie alla mia partecipazione attiva alla Consulta, ho avuto modo di confrontarmi con tanti ragazzi, di ascoltare le loro richieste e di capire i loro bisogni. Ciò mi ha consentito di raccogliere le loro istanze e le loro idee, che spero di poter mettere in pratica se mi sarà data la possibilità di amministrare nei prossimi cinque anni.

Qual è la sua idea di amministrazione pubblica?

I punti cardine dell’amministrazione pubblica sono: principio di legalità, principio di buon andamento e principio di imparzialità. La mia idea è quella di dare valore a questi principi perché “la buona politica” si basa su azioni fatte in silenzio per il bene dei propri cittadini, con spirito di servizio. Mi piacerebbe che i giovani prendessero l’abitudine di partecipare alle sedute dei Consigli comunali per rendersi conto delle diverse dinamiche politiche. Mi rivolgo soprattutto ai giovani, come me, che non si rispecchiano nell’attuale classe politica e desiderano darsi da fare per costruire una società nuova e migliore in cui vivere.

Tra i punti programmatici evidenziati dal progetto politico di appartenenza, quali sono gli ambiti di attività dei quali le piacerebbe occuparsi in vista dei prossimi 5 anni?

Mi piacerebbe occuparmi dell’ambito sociale.

Un appello ai suoi potenziali elettori. Perché dovrebbero esprimere il proprio placet alla sua persona?

Attualmente la politica è distante dalle aspettative delle persone e ciò richiede un ricambio non solo generazionale, ma anche e soprattutto di persone, capaci e ispirate da principi sani, etici e morali. Chiedo agli elettori di avere fiducia nei miei propositi. Il mio modo di agire e di fare sarà sempre ispirato dall’onestà, dalla tutela degli interessi di ognuno e dalla necessità di perseguire il bene comune. Locri ha bisogno di persone irreprensibili e che lavorano con spirito di abnegazione.