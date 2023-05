di Redazione

LOCRI – Per la lista “Consenso Civico per Locri/Comunità Solidale- Sainato sindaco”, il nostro a tu per tu, oggi è con la candidata Martina Bova, 24 anni laureata in Scienze dell’educazione.

1) Qual è stato il leit-motiv dal quale è scaturita la scelta della sua candidatura?

Quello che molti si saranno chiesti è se una ragazza della mia età possa realmente essere capace di partecipare all’amministrazione della nostra città. Ecco, oggi vorrei spiegare che, tra i motivi per cui ho deciso di presentare la mia candidatura, vi è proprio la mia età, perché vorrei dimostrare che anche i giovani tengono al bene e al futuro del proprio paese e si interessano a tematiche sociali e politiche. Come molti altri giovani anche io vorrei continuare a vivere qui, senza dover andare via. Ma per far sì che questo divenga possibile, ho pensato che fosse giusto e molto più proficuo mettersi in gioco. E grazie a Raffaele Sainato ho avuto la possibilità di farlo e, seppur alle prime armi, ritengo di avere la caparbietà e la tenacia che in un ruolo come quello di consigliere comunale sicuramente servono.

2)La lista della quale fa parte è “Con senso civico per Locri/ Comunità solidale”. La vostra proposta politica ruota attorno una parola chiave, ovvero “futuro”, che è un po’ la sintesi della vostra visione della città. In tal senso, come intende garantire il suo impegno verso e per i cittadini?

L’impegnò si può garantire solo ed esclusivamente attraverso l’ascolto.

3) Qual è la sua idea di amministrazione pubblica?

Quella fondata su tre principi: Principio di legalità; Principio di buon andamento; Principio di imparzialità.

4)Tra i punti programmatici evidenziati dal progetto politico di appartenenza, quali sono gli ambiti di attività dei quali le piacerebbe occuparsi in vista dei prossimi 5 anni?

Essendo un’educatrice, ed essendo giovane, mi vorrei occupare del sociale, delle scuole e di tutto ciò che può mettermi a contatto con i miei coetanei, per favorire e accrescere il loro interesse verso la politica.

5) Un appello ai suoi potenziali elettori. Perché dovrebbero esprimere il proprio placet alla sua persona?

Può essere una risposta scontata, ma il motivo è molto semplice: votatemi perché sono una di voi.