di Redazione

LOCRI – A due settimane dalle amministrative, continuano i nostri incontri con i candidati alla carica di consigliere comunale.

In questo 1° maggio, è la volta dell’agronomo e imprenditore agricolo, Giuseppe Arone, candidato nella lista “Tutti per Locri-Fontana sindaco”.

Qual è stato il leit-motiv dal quale è scaturita la scelta della sua candidatura?

Ho visto una squadra forte e coesa che ha lavorato quotidianamente e ho deciso di non stare a guardare ma rimettere in gioco la mia persona, mostrando la mia disponibilità. Abbiamo visto i risultati e adesso va sostenuta per continuare. Sono qui per essere parte di un progetto in forte crescita.

La lista della quale fa parte è “Tutti per Locri”. La vostra proposta politica, intende proseguire un percorso iniziato ben 10 anni fa. In tal senso, come intende garantire il suo impegno verso e per i cittadini?

Metterò a disposizione le mie competenze, la mia disponibilità come già fatto precedentemente, anzi meglio, perché i tempi sono cambiati, le persone accanto a me sono qualificate ed appassionante come me di questa Città. Il mio impegno nasce dalla forte passione per il mondo delle associazioni, per la mia contrada Moschetta, per continuare a dare voce alle periferie.

Qual è la sua idea di amministrazione pubblica?

Due parole: condivisione e trasparenza. Condividere con la città ed essere chiari in tutto ciò che si fa e i motivi che conducono ad agire in determinate scelte.

Tra i punti programmatici evidenziati dal progetto politico di appartenenza, quali sono gli ambiti di attività dei quali le piacerebbe occuparsi in vista dei prossimi 5 anni?

Il mio impegno che nasce dal mio lavoro di agronomo e imprenditore agricolo, che ama il lavoro della terra per le sue ricchezze, sarà rivolto allo sviluppo delle contrade, al verde pubblico, alla valorizzazione dei prodotti, ai progetti sull’impresa e sull’agricoltura. Sarà fondamentale individuare strategie e percorsi di crescita per il territorio, creando sinergie tra le aziende del settore definendo peculiarità e caratteristiche dei prodotti tipici. Il confronto e la collaborazione con gli altri Comuni, è fondamentale per costruire una mappa dei prodotti tipici e con essi lavorare per la loro rivalutazione. Abbiamo una città a vocazione turistica con le risorse naturali del mare e della montagna e, per quest’ultima, si intenderà pianificare interventi di potenziamento non solo per i collegamenti ma anche sulle attività di promozione.

Un appello ai suoi potenziali elettori. Perché dovrebbero esprimere il proprio placet alla sua persona?

Sono stato già amministratore della città ed è stata una esperienza che mi ha messo in contatto con moltissime persone, per cui la gente conosce la mia disponibilità, perciò mi metto a disposizione per essere il portavoce delle loro istanze.