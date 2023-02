AMMI Sabato a Siderno l’incontro sull’influenza dei social media

R. & P.

Sarà trattato il tema nazionale 2022/23 della Associazione Mogli Medici Italiani presso la sala del Palazzo Comunale di Siderno Sabato 11 Febbraio 2023 alle ore 17.30

“Influenza dei social media sui processi cognitivi del cervello e delle relazioni umane”

L’uso dei social media ha rivoluzionato molti dei tanti aspetti che caratterizzano la nostra società permettendo una facile comunicazione ed informazione. L’emergere delle nuove tecnologie e di una rete internet alla portata di tutti e ha consentito la trasformazione di noi utenti da semplici fruitori di contenuti a produttori attivi degli stessi; tutti possiamo creare nuovi contenuti che chiunque potrebbe modificare, condividere e distribuire a proprio piacimento. Se i social media permettono di soddisfare una serie di bisogni in maniera rapida e gratuita, è anche vero che la cessione di informazioni personali non sempre è sotto il controllo diretto dell’utente. Ai rischi della privacy, si aggiungono i rischi legati alla pressione sociale e quelli legati alla dipendenza digitale; quest’ultima causa disturbi e comportamenti nocivi per la salute psico-fisica delle persone arrecando un grave danno alla salute sociale.

Dopo i saluti della Presidente dell’AMMI, Dott.ssa Nicoletta Santoro Tavernese e del Sindaco di Siderno, Dott.ssa Maria Teresa Fragomeni, interverranno sull’argomento il Dott. Giulio Fiorenza, già direttore dell’U.O. di Neurologia Ospedale di Locri, la Dott.ssa Alessandra Polimeno, già dirigente psicologa presso asp RC, il Dott. Francesco Rao, sociologo, mediatore familiare, ha pubblicato diversi articoli su varie testate giornalistiche e diversi testi, è iscritto all’albo dei giornalisti – Elenco pubblicisti, ha maturato numerose esperienze professionali riconducibili a: prevenzione della dispersione scolastica, inclusione sociale, prevenzione del bullismo e cyber-bullismo. Da gennaio 2023 è docente a contratto di sociologia generale presso l’Università Tor Vergata di Roma, corso di studi Laurea “Servizi riabilitativi”