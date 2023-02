Caulonia, intervento dei vigili su incendio abitazione

di Redazione

CAULONIA – Questa mattina attorno alle sette la squadra dei vigili del fuoco di Monasterace coordinata dal Capo squadra Ludovico Modafferi, già impegnata nel soccorso di una persona anziana caduta in casa, è intervenuta a Caulonia marina per un incendio che stava interessando un’abitazione. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme, sviluppatesi presumibilmente da una termo stufa, si propagassero al resto dell’immobile, all’interno del quale erano presenti 3 bambini con la loro madre, tutti in salvo e illesi.

Dopo circa due ore di intenso lavoro gli uomini di Monasterace hanno avuto la meglio sulle fiamme, che hanno completamente distrutto solo arredi e suppellettili senza compromettere la struttura.