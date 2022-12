Accendiamo il Natale: bellissima festa a Sant’Ilario dello Ionio

R. & P.

SANT’ILARIO – Una grande festa all’insegna dell’armonia e della condivisione, quella che si è svolta alla Marina di Sant’Ilario dello Ionio, nel Parco giochi. “Accendiamo insieme la magia dei colori del Natale”, l’evento di arte, sport, musica e giochi, promosso da Cooperativa sociale “Iride”, Eurocoop servizi “Jungi Mundu”, Cooperativa sociale “Pathos”, A.S.D. Pallavolo Sant’Ilario e Accademia “Senocrito”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Monteleone, che nell’arco di un pomeriggio gioioso ha intrecciato momenti diversi di interazione e divertimento.

Protagonisti, in particolare, i giovanissimi, santilariesi e beneficiari dei progetti di accoglienza presenti sul territorio.

I bambini, dai 3 anni in su, hanno giocato e imparato con gli animatori della ludoteca “Hakuna Matata” di Ardore, con palloncini colorati modellabili e tanti giochi di gruppo.

Le campionesse in erba dell’A.S.D. Pallavolo Sant’Ilario, allenate da Federica Molinaro, Elvira Managò e Daniela Molinaro, hanno dato vita a un mini torneo 3×3, con tre campetti attivi in contemporanea e il grande entusiasmo che sempre suscita lo sport.

Il coro del laboratorio “DivertiAMOCI a imparare, creare, suonare”, a cura dell’Accademia di musica “Senocrito”, con la Maestra di musica Stefania Alessi, ha intonato i canti di Natale. Nel laboratorio nell’arco di cinque incontri, finanziati con fondi ministeriali destinati ai campi ludico-didattici per i giovanissimi, i ragazzi hanno appreso come si costruiscono gli strumenti musicali e come si educa la voce al canto.

Momento culminante, l’arrivo a sorpresa di Babbo Natale, a cui i bambini hanno consegnato la letterina, ricevendo in regalo delle caramelle; insieme a lui hanno poi appeso all’albero di natale delle palline colorate realizzate da loro stessi e hanno lasciato sotto l’albero il “regalo sospeso”.

I mercatini artigianali e gastronomici hanno fatto da cornice all’evento, con l’esposizione di oggetti, idee regalo e la degustazione di ottimi prodotti del territorio. Agli stand, monili in argento, bronzo e rame, miele e marmellate a km 0, cristalli, lavori in macramè e gli oggetti realizzati dai beneficiari del progetto di accoglienza nel laboratorio ecosostenibile e solidale di “Iride”, a cura di Caterina Attisano.