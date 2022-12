Il concerto del Flexibrass Quintet e Lo Schiaccianoci il 27 dicembre a Reggio Calabria

di Centro Meridionale Teatrale

Continuano negli ultimi giorni dell’anno gli appuntamenti di teatro e musica della rassegna del Centro Teatrale Meridionale, diretto da Domenico Pantano, per ReggioFest 2022 Cultura diffusa.

Due gli eventi che si svolgeranno il 27 dicembre a Reggio Calabria. Alle 19.00, presso la Chiesa di Sant’Elia Profeta di Condera, il concerto di musica sacra del FlexiBrass Quintet. Il quintetto di ottoni e percussioni, formato da giovani e talentuosi musicisti calabresi, si esibirà in un repertorio ricercato e pensato appositamente per l’occasione, con brani di Purcell, Mouret, Bach, Haendel, Pachebel, Clarke, Iveson.

Alle 20.30, poi, presso l’Auditorium “Zanotti Bianco”, l’atteso spettacolo “Lo Schiaccianoci” della compagnia Almatanz, musiche di Peter Ilič Čajkovskij.

Una favola tradizionale e un grande balletto del repertorio classico, nella nuova versione del regista e coreografo Luigi Martelletta – già primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma e dal lungo percorso artistico a livello internazionale – che ha eliminato tutti i risvolti più inquietanti del racconto di Hoffmann, a favore di una formula spettacolare che esaltasse maggiormente lo spirito favolistico del balletto. Lo spettacolo sarà replicato mercoledì 28 dicembre alle ore 21.00 all’Auditorium comunale di Roccella Ionica, per la XXX Stagione Teatrale della Locride 2022-2023.

Il 28 dicembre alle ore 17.30 presso l’Auditorium “Zanotti Bianco” di Reggio Calabria, sarà riproposto lo spettacolo per bambini di grande successo, “Zampalesta, u cane tempesta”, spettacolo di burattini tradizionali calabresi, di e con Angelo Gallo, scene e burattini di Angelo Gallo, prodotto dal Teatro della Maruca.

Infine il 30 dicembre alle ore 17.30, sempre all’Auditorium “Zanotti Bianco”, “Il duello di Agricane e Orlando”, la marionettistica dei Fratelli Napoli, l’opera dei pupi che chiuderà in bellezza il cartellone del CTM, ideato dal direttore artistico Domenico Pantano.