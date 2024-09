di Patrizia Massara Di Nallo

REGGIO CALABRIA – L’oro verde reggino, il bergamotto, sarà protagonista tra conferme e novità, della terza edizione di Bergarè che andrà in scena nello splendido palcoscenico del Castello Aragonese di Reggio Calabria da giovedì 3 a domenica 6 ottobre 2024, proprio per la valorizzazione dell’agrume. E’dal 2022, infatti, che la Camera di Commercio di Reggio Calabria promuove il Bergamotto di Reggio Calabria attraverso questa manifestazione comprendente un ricco programma di iniziative per tutti e per tutti i gusti. L’evento vuole richiamare l’attenzione di studiosi, appassionati, giornalisti, istituti scolastici e visitatori interessati a scoprire e conoscere le molteplici sfaccettature legate all’eccellente produzione agrumaria tipica reggina del bergamotto di Reggio Calabria.

Nel Villaggio di Bergarè, cioè la mostra-mercato con le imprese della filiera del bergamotto, sarà allestito un percorso gastronomico dedicato allo street food con intrattenimento musicale e esibizioni dal vivo. Non mancherà la possibilità di degustare le preparazioni a base di bergamotto degli chef dei ristoranti reggini con “Bergarè in tavola”, manifestazione d’interesse per le aziende della ristorazione, che vede protagoniste le nostre imprese che si occupano di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande che potranno promuovere l’utilizzo del bergamotto nell’enogastronomia, inserendo nella propria offerta piatti/preparazioni a base di bergamotto. E ci saranno anche le degustazioni dei maestri pasticceri reggini con “La Pasticceria incontra il Bergamotto”.

E sottolineiamo ancora che nel Villaggio si potranno visitare o assistere a: una mostra, dedicata al bergamotto e alla sua lavorazione e a cura dell’Accademia di Belle Arti, di foto, strumentazioni ed altri elementi, molti in custodia presso la Stazione Sperimentale delle Essenze; i talk tematici di confronto ed approfondimento; l’anteprima nazionale dello spettacolo teatrale “Il giro d’Italia in 80 dolci” di Tiziana Di Masi, alias “La Signora in Dolce”. “Il giro d’Italia in 80 dolci” è il primo spettacolo teatrale omaggio alla cultura della pasticceria italiana e ai suoi abili maestri, un viaggio goloso fatto dalla Signora in Dolce, investigatrice pasticciera d’Italia, personaggio creato dalla penna di Tiziana Di Masi. I grandi dolci della tradizione italiana si sveleranno in un monologo teatrale multimediale e interattivo in un manifesto di italianità anche contro le contraffazioni del nostro Made in Italy.

Questa edizione di Bergarè si snoda sul filone dei “Racconti di Bergamotto”, proseguendo nel percorso di conoscenza e divulgazione, sulle straordinarie proprietà e sui molteplici utilizzi del “principe degli agrumi”, intrapreso nelle precedenti edizioni, ma stavolta con un’attenzione particolare al Bergamotto di Reggio Calabria come volano di sviluppo territoriale e turistico e, in particolare, di innovazione con due iniziative dedicate a questo tema: l’Hackathon Berga-THON e il workshop “Bergamotto di Reggio Calabria: tra identità locale e attrattività turistica”. L’ Hackathon Berga-THON è un concorso di idee rivolto a startupper, imprenditori, tecnici e creativi, con l’obiettivo di incoraggiare la creatività,stimolare lo sviluppo di idee di businnes e soluzioni innovative nella filiera turistica e selezionare progetti con maggiore potenzialità.

L’evento è una competizione a tempo, intensiva ed altamente selettiva, per produrre idee o prototipi e/o per proporre progetti innovativi sull’utilizzo delle tecnologie abilitanti, per far diventare il Bergamotto di Reggio Calabria un attrattore turistico. L’Hackathon, infatti, richiederà ai partecipanti di “Ideare un prodotto/servizio, pensato per la filiera turismo-cultura-enogastronomia nella Città Metropolitana e focalizzato sul bergamotto di Reggio Calabria, che utilizzi le tecnologie digitali 4.0 e/o l’Intelligenza Artificiale per la valorizzazione e la narrazione del territorio”. Il progetto vincitore, scelto e decretato dalla giuria secondo i criteri di valutazione previsti dal Regolamento, vincerà una premio in denaro di € 3.000,00.

Collaterale all’evento Bergarè si svolgerà, importantissimo per il nostro turismo, un press tour che condurrà alla scoperta del nostro territorio giornalisti, blogger, influencers ed esperti di settore provenienti da tutta Italia. Inoltre parteciperà all’evento Bergarè anche una delegazione di tour operator e buyer (acquirenti) francesi dell’agroalimentare, in visita nel nostro territorio nell’ambito di un progetto in atto con la Camera di commercio italiana per la Francia di Marsiglia.

Di seguito la trascrizione di una dichiarazione del Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana, alla conferenza stampa di presentazione di Bergarè: “Ecco oggi presentiamo un evento importantissimo quindi una 4 giorni dove racconteremo ovviamente il bergamotto, la filiera del bergamotto a 360°.Quest’anno con tante novità: tante aziende coinvolte, più di 60 imprese esporranno i loro prodotti a base di bergamotto, cucineranno delle pietanze del bergamotto ci sarà la pasticceria quest’anno abbiamo inserito anche lo street food, quindi un villaggio Bergarè che cresce (… ) ci saranno sempre i talk, una mostra realizzata insieme all’accademia delle Belle Arti dove racconteremo l’evoluzione che il bergamotto ha avuto negli anni. Il tema, sul quale concentreremo l’attenzione quest’anno, è il bergamotto come attrattore culturale quindi il convegno di domenica mattina verterà proprio su questo tema, quindi il bergamotto come attrattore turistico, quindi tutta un’opportunità di costruire attorno a questo importante frutto una filiera turistica e porteremo sul territorio anche delle testimonianze della mela del Trentino, della Food Valley di Parma, della filiera della zagara siciliana. Quindi come altri territori hanno costruito intorno ad un prodotto un’opportunità turistica, un altro evento sarà rivolto anche all’innovazione (…) Hanno aderito sei squadre, sei Team che produrranno un prodotto o un servizio legato sempre alla filiera turistica che parlerà di bergamotto, ci saranno ristoranti, la pasticceria quindi un Bergarè ricco di opportunità che si propone anche ad essere un grande contenitore (….) Ci aspettiamo tanti reggini, ma anche tanti turisti che hanno riscoperto in questo agrume una grande opportunità del nostro territorio. Infine Bergarè sarà accompagnato anche da dei Press tour che coinvolgerà la stampa locale ma anche sei giornalisti di fama nazionale (…) C’è comunque in atto una situazione anche tra i produttori tra IGP e DOP (…) Noi abbiamo iniziato un po’ insieme alle organizzazioni di categoria del settore agricolo, un percorso insieme all’Università e insieme al Consorzio del Bergamotto. Noi siamo convinti che la scelta migliore possa essere quella della DOP per dargli il giusto riconoscimento della massima tutela su un prodotto agroalimentare poi non dimentichiamo che il bergamotto già come essenza ha una DOP e l’essenza del bergamotto è una DOP. Quindi serve quello che noi chiediamo, l’estensione della DOP al frutto fresco Questo ovviamente darebbe maggior valore al prodotto ma tutelerebbe anche le imprese, che insistono sul territorio, da possibili altri prodotti che stanno comunque nascendo anche in altri territori vicini a noi.”