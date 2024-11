R. & P.

GIOIOSA IONICA – Ricco e vario il programma di “Un calice per la vita” seconda edizione, evento solidale a favore del progetto NOLE, che si terrà a Gioiosa Ionica sabato 16 novembre. Grazie alla partecipazione generosa di numerosi sponsor e attività locali, la manifestazione, promossa e organizzata dall’associazione “Angela Serra” sezione Locride, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, promette una giornata indimenticabile all’insegna della solidarietà e del gusto.

A partire dalle ore 15.00, Piazza Vittorio Veneto si trasformerà in un vivace centro di incontri e attività per tutte le età. Si inizierà con la “Camminata culturale guidata per le vie del borgo”, occasione per scoprire la bellezza di Gioiosa Ionica e la sua storia. Alle 15.30 prenderanno il via le attività per i bambini con l’animazione di Enjoy Party e la presenza del mitico Truciolo, insieme a giochi e intrattenimenti che animeranno la piazza. Nel frattempo, si terranno anche attività sportive organizzate da diverse realtà locali, tra cui ASD Polisportiva 1990, ASD Basket Gioiosa, ASD Nova Volley Gioiosa, ASD Seles Gioiosa Ionica , I Girasoli della Locride e U.S. Gioiosa Ionica. Performance artistiche saranno curate da Ars Musicae, Asd Note Danzanti, Freelife, Consulta dei Giovani, Gioiosa Dance.

Dalle 17.30, ci sarà uno spazio di informazione e sensibilizzazione con l’incontro sul tema “Tumori maschili”, che vedrà come testimonial il prof. Ugo De Giorgi, tra i massimi esperti nel trattamento dei tumori uro-ginecologici e nel trapianto con cellule staminali emopoietiche nei tumori solidi, e altri interventi di esperti e rappresentanti istituzionali tra i quali: Giuseppe Ritorto, sindaco di Gioiosa Ionica, Maria Novella Luciani della Direzione Generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità, Lucia Di Furia, direttore generale dell’ASP di Reggio Calabria, Fabiola Rizzuto, direttore della UOC di Oncologia dell’ospedale di Locri, Angelo Gerace, direttore della UOC di Urologia ospedale di Locri, Francesco Luciano, medico oncologo, Massimo Federico, presidente “Angela Serra”, Attilio Gennaro, responsabile “Angela Serra” in Calabria.

Alle 18.00 sarà il momento dell’Animazione con la Magia dei Sogni, e poi l’esibizione del Concerto Bandistico “G. Rossini” Città di Gioiosa Ionica e alle 18.30 inizierà la diretta con Studio 54 Network.

Spazio poi alle eccellenze gastronomiche della Calabria, preparate dagli straordinari chef reggini dell’Associazione APCR, che offriranno piatti tipici della tradizione calabrese, accompagnati da un calice di vino offerto dalla FISAR – Associazione Sommelier, grazie alla generosità delle più prestigiose cantine locali. Per rendere ancora più dolce la serata, APAR – Associazione Pasticceri Reggini delizierà i presenti con prelibatezze dolciarie. Il Food & Beverage sarà curato da APCR, APAR e FISAR. Con una donazione minima di € 5.00, i partecipanti potranno scegliere il proprio piatto preferito, contribuendo al progetto NOLE.

La serata si concluderà con il concerto di beneficenza, con inizio alle 19.00, che vedrà sul palco “Artisti uniti” per la ricerca. Lo spettacolo musicale, condotto dal brillante Carletto Romeo, vedrà esibirsi Mimmo Cavallaro, QuartAumentata, Bruno Ferrò, Manuela Cricelli, Mario Muscolo, Dipende di Te, Enzo Tropepe, 883 Revolution e tanti altri.

«“Un calice per la vita”, come molte altre manifestazioni da noi promosse nella Locride, nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi per il progetto NOLE, per la riqualificazione del reparto oncologico dell’Ospedale civile di Locri – spiegano gli organizzatori, con in testa il referente dell’ “Angela Serra” per la Calabria, il dott. Attilio Gennaro –. L’intero ricavato della serata sarà infatti devoluto a questa causa importante. Vogliamo perciò ringraziare per la generosità le associazioni e le attività commerciali coinvolte e, in particolare, l’amministrazione comunale di Gioiosa Ionica, e tutti i volontari che hanno reso possibile la realizzazione di questa iniziativa. Vi aspettiamo per una giornata di sensibilizzazione, solidarietà e sano divertimento, nel segno dell’impegno costante per una sanità d’eccellenza nella Locride».