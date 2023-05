R. & P.

SIDERNO – “La Regione Calabria esprime soddisfazione per i numeri che continuano a fare di Yes I Start-Up Calabria”, un modello nazionale ed europeo nella promozione dell’auto-impiego continuando a favorire la nascita di nuove imprese. È un percorso che continueremo a sostenere insieme a tutti i soggetti coinvolti per garantire opportunità di crescita e sviluppo per tutti i territori calabresi”.

È quanto dichiara l’assessore regionale alle Politiche per il Lavoro e Formazione professionale, Giovanni Calabrese, tra i protagonisti della 52° tappa del format itinerante promossa dall’Ente Nazionale per il Microcredito che lunedì 29 farà tappa a Siderno.

Ritornare o restare nella propria terra per innovare, crescere e condividere.

Resta, questo, il tema ed il filo conduttore dell’incontro sul quale si confronteranno dopo gli indirizzi di saluto del sindaco Mariateresa Fragomeni, Antonio Rispoli dell’Ente Nazionale Microcredito, Pietro Tropiano di All Service, Annarita Lazzarini, responsabile Garanzia Giovani della Regione Calabria e lo stesso assessore Calabrese.

Oltre 800 idee d’impesa già finanziate, per una media di 7/8 approvazioni a settimana.

“Sono, questi – sottolinea Rispoli – i numeri che testimoniano interesse e adesioni crescenti rispetto al percorso di accompagnamento Yes I Start Up Calabria; incentivate anche dalle risposte molto veloci che si riescono a dare grazie alla proficua collaborazione tra Regione Calabria, l’Ente e Fincalabra”.

Ospitato nella sala consiliare del Comune di Siderno, in programma per le ore 18 di lunedì 29 maggio, nel corso dell’evento saranno consegnati gli attestati di partecipazione ai 12 corsisti che vanno ad aggiungersi alle centinaia di giovani ragazzi e ragazze e professionisti e meno giovani che hanno seguito il percorso e che si sono resi protagonisti dello straordinario successo di Yes I Start Up Calabria, ancora più straordinario da quando il progetto è stato aperto a tutti, senza limiti di età, grazie ad una rimodulazione del Piano di Azione Coesione voluta dalla Giunta regionale guidata dal presidente Roberto Occhiuto. – (FONTE: Ente Nazionale Microcredito Calabria – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying).