di Redazione

SANT’ILARIO – Una serata di grande intensità a Sant’Ilario dello Ionio per l’evento “Vivere la speranza”, appuntamento culturale e spirituale inserito nel percorso di “Iubilaeum A.D. MMXXV”.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Sant’Ilario dello Ionio con la collaborazione di ANIOC (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche) e Lions International, ideato e progettato dalla poetessa Bruna Filippone, ha inteso dare forza al messaggio universale della speranza attraverso interventi culturali, testimonianze, arte e musica, coinvolgendo il pubblico in un clima di autentica condivisione e riflessione.

Hanno portato i saluti di apertura Pasquale Brizzi, sindaco di Sant’Ilario dello Ionio, don Lorenzo Santoro, parroco di Sant’Ilario dello Ionio, la Dama Nadia Montirosso delegata ANIOC Soverato -referente provinciale Catanzaro, Francesco De Leo, baritono, Michele Drosi, scrittore, Salvatore Barbieri di ANIOC e Pasquale Violi, poeta, in rappresentanza dell’Associazione Conca Glauca di Bovalino.

Sono intervenuti in qualità di relatori Giuseppe Ventra, scrittore e coordinatore scientifico Lions, autore tra gli altri del libro “Laila – A passeggio nel sogno cosmico di Dio”, Bruno Gabriel Lalia, scrittore e attore, che ha letto con grande intensità espressiva un racconto sulla speranza, e Bruna Filippone, nota poetessa e scrittrice, impegnata nel campo dell’arte e della valorizzazione della figura femminile, trascinante promotrice del Giubileo degli artisti. Tutti hanno offerto contributi di alto profilo culturale e spirituale, accolti con vivo interesse dal pubblico.

Gli artisti Alberto Trifoglio, Stefano De Angelis, Giuliano Zucco e Bruno tedeschi hanno esposto le loro opere legate alla fede e alla speranza, espressione di arte che tocca le corde più profonde dell’anima. Molto apprezzati gli intermezzi musicali di Angela Figliuzzi, mezzo soprano, voce di grande intensità, allieva del Maestro De Leo, che ha arricchito la serata con momenti di grande suggestione.

Nel corso della manifestazione, in un clima di gratitudine e riconoscenza, collane di fine artigianato, preziose creazioni inviate dall’amica di Bruna Filippone, Carmen Arena, Presidente dell’Accademia Internazionale degli Etruschi di Catania, sono state donate alle donne che con dedizione e spirito di servizio curano l’oratorio e le attività parrocchiali di Sant’Ilario dello Ionio: Carmen Varacalli, Antonietta Longo, Antonella Cusato, Orsola Monteleone, Rosa Cardillo, Ines Chiricosta, Lucia Palmisani, Ophelia Longo, Antonella Longo e Rosa Musolino. Un gesto simbolico e sentito che ha suscitato emozione e applausi.

Inoltre, la Dama Nadia Montirosso ha consegnato Attestati di Benemerenza al sindaco Pasquale Brizzi e al Comandante del Centro di Mobilitazione Calabria del Corpo Militare della C.R.I. Silvestro Passarelli, quale segno di apprezzamento per l’impegno istituzionale e umanitario profuso a favore della comunità.

Il vicesindaco Bruno Martelli ha infine omaggiato organizzatori e relatori con una pregevole pubblicazione dedicata al Castello di Condojanni, apprezzata testimonianza di valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio.

A conclusione dell’evento, i partecipanti hanno preso parte alla visita guidata alla “Casa degli Artisti”, fondata da Renato Mollica, suggellando una serata densa di significato e bellezza.

Il Giubileo degli artisti, che già nel 2000 Bruna Filippone aveva portato nelle scuole della Calabria partendo da Siderno, si è svolto quest’anno a Bova, Serra San Bruno e Locri e, dopo la tappa di Sant’Ilario dello Ionio, proseguirà a Squillace, Reggio Calabria e Messina.